Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Проиграв всё, грузинская оппозиция отыгрывается на туристах

Опубликовано 28.07.2023 в разделе комментариев 0

грузия виза
Проиграв всё, грузинская оппозиция отыгрывается на туристах

Сотни граждан Грузии провели акцию протеста у порта Батуми, символически проводив заходивший туда круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту.

Судно зашло в Батуми в 17.00 (16.00 мск). На борту находились около 800 туристов из России, которые в течение нескольких часов имели возможность осмотреть достопримечательности города.

Любопытно, что оппозицию в этом всячески поддерживает президент Грузии, бывшая недавно гражданка Франции. И это далеко не первая подобная акция...

Правительство и парламентское большинство придерживается более рациональной позиции.

Россияне с 2022 года открыли в Грузии в три раза больше предприятий, чем за 27 предыдущих лет.

С февраля 2022 года до 130 тысяч россиян переехали на ПМЖ в Грузию. Многие из них занялись бизнесом, в том числе основали кафе и рестораны, а также иные предприятия в сфере обслуживания и IT-технологий.

Не всем это нравится...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Согласны ли вы прекратить войну на Украине путем уступки территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
В защиту иноагента Кагарлицкого
В защиту иноагента Кагарлицкого
25.07.2023
Импортозамещение или фикция?
Импортозамещение или фикция?
25.07.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Станица Полтавская. Полигон. Жаловаться Лукашенко наказуемо. (0)
Осквернение и разрушение памятника героям войны. Большому бизнесу можно? (0)
Россия желает странам Африки занять достойное место в СБ ООН и G20 (0)
Проиграв всё, грузинская оппозиция отыгрывается на туристах (0)
"России нужны цензура и репрессии" (2)
Ночью 28 июля была совершена попытка атаки беспилотника на Москву (4)
Volkswagen продает свои активы ниже рынка (2)
Россияне начали продавать запасы валюты из-за ослабления рубля (7)
Главный удар - прямо на АЭС? (48)
Дело "красной профессуры" (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss