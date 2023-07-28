Проиграв всё, грузинская оппозиция отыгрывается на туристах

Сотни граждан Грузии провели акцию протеста у порта Батуми, символически проводив заходивший туда круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту.

Судно зашло в Батуми в 17.00 (16.00 мск). На борту находились около 800 туристов из России, которые в течение нескольких часов имели возможность осмотреть достопримечательности города.

Любопытно, что оппозицию в этом всячески поддерживает президент Грузии, бывшая недавно гражданка Франции. И это далеко не первая подобная акция...

Правительство и парламентское большинство придерживается более рациональной позиции.

Россияне с 2022 года открыли в Грузии в три раза больше предприятий, чем за 27 предыдущих лет.

С февраля 2022 года до 130 тысяч россиян переехали на ПМЖ в Грузию. Многие из них занялись бизнесом, в том числе основали кафе и рестораны, а также иные предприятия в сфере обслуживания и IT-технологий.

Не всем это нравится...

А.Б.