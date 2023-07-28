Россия желает странам Африки занять достойное место в СБ ООН и G20

Путин увлекся Африкой. Подарил вертолет президенту Зимбабве, подтвердил намерение построить АЭС в Уганде... Наверно, скоро на МКС по российской квоте потянутся чернокожие космонавты.

Россия выступает за предоставление странам Африканского континента достойного места в Совете Безопасности ООН и G20, сообщил президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего"...

И африканские страны разовьются, и, наконец, построят нам в порядке ответной любезности, мост через реку Лена, чтобы в Якутию можно было попасть не только самолетом...

А пока Минпромторг планирует создать единую торговую компанию для выхода на рынок Африки. Ну на манер "Ост-Индской" компании или "Русско-Американской" для освоения Аляски.

Прославившись в 20-м веке освобожденнием стран Африки от колониального гнета, на новом историческом этапе Москва повторяет сугубо колониальные алгоритмы...

А.Б.