Протестовать законным способом невозможно

27 июля 2023 года жителю станицы Полтавской (Краснодарский край) экоактивисту Сергею Сальникову впаяли 15 тысяч штрафа. Именно столько Красноармейский районный суд выписал ему по ст ст. 20.2.2 КоАП « Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

Как подозревают жители станицы, причиной осуждения Сальникова стало его активное участие в коллективном обращении к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко, в котором люди говорили:

«...Наша станица находится возле огромного гигантского полигона. На полигоне выявлены нарушения, являющиеся неустранимыми. Фильтрат стекает в оросительные каналы. Рис, выращенный на фильтрате с мусорного полигона, используется в школах и садиках для приготовления пищи.

...Дорогой наш, мы все видели как ты остановил марш Справедливости, который шёл на Москву. Сейчас жители станицы Полтавской готовы пойти таким же маршем на Москву. Невозможно сидеть ждать, когда нас просто убивают!» (цитирую по видеообращению жителей станицы Полтавской к президенту Белоруссии А.Г. Лукашенко от 15 июля 2023 года).

Впрочем, по официальной версии (зафиксированной в протоколе и решении суда) Сальникова привлекли не за нарушение президентской субординации, а за комментарий к посту в телеграмм-сообществе, в котором он заявляет:

«Выходите, наконец, хватит прятаться, придумывая оправдания, время вышло для оправданий, решения принято на уровне края - похоронить нас в мусоре. Поймите уже, что вы люди и если

не за себя, то хоть за своих детей выходите?! Общественный совет постоянно бьет тревогу, делает

всё возможное для огласки страшной экологической катастрофы, доставшейся всем нам от правления Васина. Если сейчас вы промолчите, то ценой за это станет не только вонь и полчища насекомых в станице, но и обесценивание ваших домов и тяжелые болезни. Кто видел свалку сейчас, понимает,

что масштаб огромный, но будет в десятки раз больше. Представьте зловонную гору метров пятьдесят высотой, которую видно со всей станицы. Водозабор в трех километрах, вы это будите пить!

Думайте люди... еще можно отстоять наш дом...»

А теперь вопрос. Данные слова призывают жителей выразить свой протест в принципе. Призывов к какому конкретному несанкционированному митингу, или к иному вполне конкретному и определенному мероприятию понятной формы, про которое можно четко сказать, что вот это вот «повлечет нарушение общественного порядка» — в обращении нет.

Тем не менее, и полиция, писавшая протокол, и суд, вынесший решение по оному протоколу - это нисколько не смутило. Получается, что наша правоохранительная и наша судебная власть считает, что в России НИКАКИХ СПОСОБОВ ЗАКОННО ВЫРАЗИТЬ СВОЕ МНЕНИЕ, СВОЙ ПРОТЕСТ НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПРИНЦИПЕ!

Автору материала думалось, что так только пропагандисты из одной сопредельной страны клевещут, а тут вон оно как, официальное подтверждение, считай вышло. Может, кому наверху задуматься стоит, почему госорганы РФ на вражескую пропаганду работают? Как вы считаете?