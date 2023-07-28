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Московский листок

Музей в Таганроге - законная цель для ВСУ

Опубликовано 28.07.2023 в разделе комментариев 5

украина европа война киев
Музей в Таганроге - законная цель для ВСУ

Итак, сегодня украинская ракета ударила во двор музея изобразительных искусств в Таганроге. Пострадавших около 15 человек, госпитализировано девять, никто не умер.

Для меня личный вопрос - сын с семьей сейчас там отдыхает, как раз пошли на выставку в этот музей - слава богу, обошлось. 

ВСУ использовали ракету С-200, такую же, как при Кучме еще сбила над Черным морем самолет с пассажирами из Израиля. Мощная ракета - около 90 килограммов взрывчатого вещества в боевой части, многоь поражающих элементов - самолет изрешечивает со страшной силой. Упади ракета чуть в стороне, на площади, и посекло бы много разного народа - рядом большой винный супермаркет...

Навряд ли украинцы целились в музей - такой ракетой вообще трудно прицелиться, летит куда попало. Просто пустили в центр города с населением в 300 тысяч человек, куда-то, да попадет...

Есть такая ракета - "Кассам", делается из водопроводной трубы в гараже, и запускается палестинскими террористами по принципу "чем попало, куда попадет". Палестинцев за это на просвещенном западе считают террористами.

А украинцев, которые поступают в принципе, также - переоборудуют устаревшую ракету ПВО для ударов по наземным целям, не террористы, а герои, которым помогает все прогрессивное человечество.

Надо помочь - в Таганроге еще много интересных музеев, театров и даже ресторанов. Есть пространство для подвига...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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А.Б.
Дмитрий г.Запорожье ...2. написал 28.07.2023 23:09
А чем проблема Баранов.На войне как на воне.Чем Тагарог от Одессы отличается?Кацапья уничтожила в Одессе храм кстати церкви кацапского патриархата.Ты спроси у своего друга-свинорылого Кучеренко,которого в Одессе пообещали утопить как только поймают,что он по этому поводу думает,а мы вас ннедосуществ кацапорылых низшей расы (кацапопитеков)будем продолжать утилизировать в промышленных масштабах.Кстати могу тебя обрадовать.ССухопутные коридов в Крым,которым кацапье так хвасталость ликвидирован.Начитается зачисткаюили у нас принято говорить.,,окончательное решение какацапского вопроса..,Я тебя именно о таком развитии предупреждал 9 лет назад,так что претензии не принимаются.Как говорят в Одессе....что получили,то и хотели....
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Слава Хрюканине
Хероям сала написал 28.07.2023 23:08
Худы сало дели?
А в Варшаве усе есть!
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Героям слава
Слава Украине написал 28.07.2023 22:57
Борщ украинский был и будет
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За СССР
За Родину написал 28.07.2023 22:55
За Родину за Сталина за Победу
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(без названия)
Ща свиносрань хохложопая набежит написал 28.07.2023 22:30
И начнет яростно хрюкать-)
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