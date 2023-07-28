Музей в Таганроге - законная цель для ВСУ

Итак, сегодня украинская ракета ударила во двор музея изобразительных искусств в Таганроге. Пострадавших около 15 человек, госпитализировано девять, никто не умер.

Для меня личный вопрос - сын с семьей сейчас там отдыхает, как раз пошли на выставку в этот музей - слава богу, обошлось.

ВСУ использовали ракету С-200, такую же, как при Кучме еще сбила над Черным морем самолет с пассажирами из Израиля. Мощная ракета - около 90 килограммов взрывчатого вещества в боевой части, многоь поражающих элементов - самолет изрешечивает со страшной силой. Упади ракета чуть в стороне, на площади, и посекло бы много разного народа - рядом большой винный супермаркет...

Навряд ли украинцы целились в музей - такой ракетой вообще трудно прицелиться, летит куда попало. Просто пустили в центр города с населением в 300 тысяч человек, куда-то, да попадет...

Есть такая ракета - "Кассам", делается из водопроводной трубы в гараже, и запускается палестинскими террористами по принципу "чем попало, куда попадет". Палестинцев за это на просвещенном западе считают террористами.

А украинцев, которые поступают в принципе, также - переоборудуют устаревшую ракету ПВО для ударов по наземным целям, не террористы, а герои, которым помогает все прогрессивное человечество.

Надо помочь - в Таганроге еще много интересных музеев, театров и даже ресторанов. Есть пространство для подвига...

А.Б.