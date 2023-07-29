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Московский листок

Иисус родился не по указу Зеленского

Опубликовано 29.07.2023 в разделе комментариев 0

церковь рпц
Иисус родился не по указу Зеленского

Каноническая Украинская православная церковь продолжит отмечать Рождество 7 января, несмотря на подписанный президентом Зеленским закон о переносе праздника на 25 декабря.

До сих пор все неканонические юрисдикции, объединившиеся в ПЦУ, как и каноническая Украинская православная церковь, жили по юлианскому календарю. Им пользуются Русская (за исключением некоторых зарубежных приходов), Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская православные церкви.

Естественно, "европейский выбир" требует и европейского, то есть григорианского календаря.

И правда забавно, что Новый год, приходившийся раньше на Обрезание Господне, празднуют неделей раньше Рождества. Но это проблемы церкви и ее прихожан, а вовсе не президента и государства. Ну правда, почему президент свои указом вмешивается в сугубо вероисповедальные вопросы?

Не говоря о том, что Рождество - это праздник далеко не для всех граждан, среди которых есть и буддисты, и иудеи, и мусульмане, а большинство просто неверующие... Почему выходной день - это Рождество, а не Рамадан или День Парижской коммуны?

А.Б.



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