Холеры не будет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила риски распространения холеры на территории России после выявления случая в Тамбовской области. Об этом она сообщила в интервью ТАСС на полях Второго саммита Россия - Африка.

20 июля пресс-служба правительства Тамбовской области со ссылкой на данные областного управления Роспотребнадзора сообщила, что холероподобный возбудитель выявили у гражданина Индии, прибывшего из Дели в РФ.

В Тамбовской области заканчиваются карантинные мероприятия, ситуация абсолютно стабильная. РПН поэтапно снимает все ограничения, которые были введены для того, чтобы не допустить распространение холеры.