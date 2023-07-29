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Московский листок

Холеры не будет

Опубликовано 29.07.2023 в разделе комментариев 0

медицина эпидемия вирус
Холеры не будет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила риски распространения холеры на территории России после выявления случая в Тамбовской области. Об этом она сообщила в интервью ТАСС на полях Второго саммита Россия - Африка.

20 июля пресс-служба правительства Тамбовской области со ссылкой на данные областного управления Роспотребнадзора сообщила, что холероподобный возбудитель выявили у гражданина Индии, прибывшего из Дели в РФ.

В Тамбовской области заканчиваются карантинные мероприятия, ситуация абсолютно стабильная. РПН поэтапно снимает все ограничения, которые были введены для того, чтобы не допустить распространение холеры.

 



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