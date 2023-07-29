Финляндия переживает упадок из-за отсутствия туристов из РФ

Бизнес на востоке Финляндии, ориентированный в основном на туристов, приходит в упадок после закрытия границы с Россией, сообщили в эфире финской телерадиокомпании Yle.

Такая участь постигла компанию Saimaa Travel, которая совершала круизы из Лаппеенранты в Выборг на протяжении последних 20 лет. За фирмой числится долг в 260 тысяч евро.

В незавидном положении находятся фирмы на юго-востоке страны, чья прибыль полностью зависела от российских туристов. Например, спа-отель в Иматре после отказа властей их принимать, может лишиться 20 сотрудников.

Тем временем Евросоюз сократил финансирование восточных регионов Финляндии, в итоге три программы поддержки были отменены.

С 1 августа Финляндия перестанет принимать заявления на визы от туристов из Санкт-Петербурга, а с 1 сентября визовые и миграционные вопросы можно будет решить исключительно в посольстве в Москве.

Надо сказать, что финский туризм был сильно замешан на прекрасном шоппинге, вплоть до того, что аквапарки начали строить вместе с торговыми центрами - трудно было даже отделить, где отдых, а где шоппинг. Но со вступлением в ЕС покупать что-то в Финляндии стало малоинтересно, все тоже самое стало доступно в Мега-центре где-нибудь в Химках, а аквапарк на Ярославском шоссе тоже давно построили в торговом центре. Остался только "чистый" туризм, но и его теперь прикрыли. Теперь разоряются. А восстановить потом будет непросто - появилась сильная конкуренция: Белоруссия, Закавказье, Средняя Азия. А когда откроется Персия... Тут уж какие финские озера с комарами.

А.Б.