Самодурство менеджмента, сопротивление профсоюза

Больше не получится бегать в Подольск.

12 июля 2023 года городской суд Санкт-Петербурга вынес решение в пользу профсоюза "Защита". Ранее решение в пользу профсоюза вынес Пушкинский районный суд. Менеджмент «Дикси» не согласился, частную жалобу и проиграл. Теперь, в соответствии с судебным решением, иски профсоюза будут разбираться в Питере.

Напоминаем, что слушания по предыдущему иску профсоюза против «Дикси» прошли не в Питере (склад на котором действует профсоюз действует в Петербурге), а в подмосковном Подольске (по месту регистрации «Дикси»). Зачем «Дикси» это понадобилось? Автор материала полагает, что причин две.

Первая. У активистов профсоюза гораздо меньше денег, чем у «Дикси», им ездить туда-сюда гораздо менее удобно, чем менеджменту.

Вторая. На суде, даже если какие-то договоренности и были, всё равно нужно соблюдать некие условности. В итоге менеджменту, чтобы выиграть дело, приходится отмазываться от своих же слов

и действий, и вообще мотивировать свою позицию совсем не так нагло и совсем не в тех выражениях, как на складе. Менеджмент, видимо, считает, что если рядовые работники смогут приходить и на это смотреть – это непедагогично.

Впрочем, чем бы не было вызвано желание менеджмента переносить слушанье дел в Подольск, больше это не получится.

А мы любим гонять работников туда-сюда.

Изначально на складе РЦ Шушары постоянные работники, работающие по Трудовому договору пользовались одной раздевалкой (назовем её - раздевалка 1). Работники, работающие по аутсорсингу (это такой способ найма, когда работник нанимается не непосредственно к работодателю, а в посредническую контору, сдающую его услуги работодателю) другой раздевалкой (назовем её - раздевалка 2).

Но в июле 2023 г. руководство «Дикси» решило всё оптимизировать. Постоянным работникам приказали перенести свои вещи в левое крыло раздевалки 1. Отметим, что на работе присутствовали (и, соответственно, перенесли свои вещи) не все постоянные работники (кто-то был в отпуске, кто-то болел). Вещи этих работников были просто вышвырнуты из шкафов и свалены в кучу под лестницей. Это — личные вещи. А пофиг!

Капитализм уважает собственность, как нас учили. Ага. Уважает. Но только если эта собственность крупная, максимум, средняя (впрочем, собственность среднего размера капитализмом уважается уже далеко не всегда).

Затем людям, работающим по аутсорсингу, приказали переместиться из раздевалки 2 в правое крыло раздевалки 1. Вещи тех работников, которые были не на вахте, а в отпуске, тоже сняли с вешалок (шкафчиков работникам по аутсорсингу не полагается) и скинуты в общую кучу. Зачем руководство «Дикси» хотело очистить раздевалку 2 так и осталось неясным.

Но дело в том, что возникла неожиданная проблема. Выяснилось, что наиболее оптимальный маршрут для работников со склада в правое крыло раздевалки 1 проходит через тот же турникет, которым периодически пользуется директор г-на Верховых. Директору такое не понравилось. В итоге аутсорсинговых работников вернули в раздевалку 2. Постоянные продолжают раздеваться в раздевалке 1, но только в одном крыле. Вещи тех работников, которые, болели или были в отпуске, остались выкинуты.

Что это было? Попытка более эффективного использования помещений? Или просто менеджменту нравится гонять работников туда-сюда? Этого автор материала не знает.

Покупка товаров, как «плата» за обучение.

Впрочем, выкидывание вещей и перегон из одной раздевалки в другую, это не единственная форма издевательства менеджмента «Дикси» над работниками.

Есть и другие способы, приносящие менеджменту не только моральные, но и материальные выгоды.

К примеру, работников, взятых по аутсорсингу никто не учит, как правильно паковать товары, как правильно управлять электротелегами. Зачем? Ведь стоимость случайно испорченного товара можно взыскать с работника.

Еда. Вкусная. Полезная. Ароматная.

Впрочем, иногда «Дикси» проявляет и социальную ответственность. Так, в настоящее время работники «Дикси» обеспечиваются обедами. Обеды предлагаются сразу двух видов.

Бесплатные. Иногда в придачу к бесплатному обеду идёт запах, напоминающий о нехорошем.

Платные. Платные обеды, в среднем малость получше, однако отметим, что менеджмент «Дикси»

не пользуется ни бесплатными, ни платными готовыми обедами. Решили травить работников наверху, или кто-то в среднем звене менеджмента малость присовокупился к деньгам, выделяемым на питание работников, автор материала не знает.

Зарплата и голосование ногами.

В середине июня в «Дикси» пришли письма из прокуратуры и трудинспекции ( отправленные в ответ на обращение профсоюза). В письмах напоминалось о необходимости индексации зарплаты.

В июле индексация была проведена. Оклад водителям подняли на 4 тысячи, работникам склада — на 5. Возможно, сыграло обращение из прокуратуры. Возможно, голосование ногами. В настоящее время всё больше и больше работников покидают «Дикси». Отметим, что после индексации зарплаты другие факторы, вызывающие острое недовольство работников, никуда не делись. Руководство по-прежнему ведет себя крайне хамски. По-прежнему людей заставляют работать и за себя, и за того парня, который уволился. И за того парня, который не был нанят. Голосование ногами продолжается.

Вместе с вами профсоюз сможет больше!

Что тут ещё можно сказать? Голосование ногами – это хороший выбор, но только, когда есть куда идти. Но к сожалению, с кризисом количество хороших работодателей растёт не особо сильно.

Так что, скорее всего, придётся дрессировать уже существующих.

Профсоюз на склада РЦ Шушары АО "Дикси Юг" действует с февраля 2020 года! К настоящему времени он добился сильного уменьшения количества бесплатных переработок и смягчения режима шмона на входе-выходе на склад. Дважды успел восстановить на работе своего председателя Рауфа Вердиева (которого «Дикси» пыталась уволить). Успешно опротестовал через суд увольнение по гендерному принципу группы сотрудниц ОПП (отдел предотвращения потерь). Часть восстановилась, большая часть получила устраивающую компенсацию за увольнение.

Чем больше сотрудников вступит в профсоюз. тем более успешно он сможет работать!