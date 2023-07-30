Интеллигент как раковая опухоль

Не поленюсь ещё раз указать бацилле, губящей человечество, на то, что смерть человечества не на кончике иглы – это в сказке, а реально - в них, в интеллигенции.

В доказательство ещё раз прислушайтесь к тому, кого вы считаете умными людьми, и вы поразитесь их глупости. И страшно то, что они, дорвавшись до информационного пространства, заражают своей глупостью остальное население.

Маленькое видео на эту тему.

Мой текст, хотя самое ценное в видео это видео.

«Нет внятного объяснения того, кем являются люди, называющие себя интеллигентами, поэтому я позволю себе наиболее общее определение того, кто это. Интеллигент - это человек неспособный созидать и умеющий только болтать, причём, требующий общество благодарить себя за свою болтовню. О чём угодно болтать – о борьбе за экологию, за толерантность, против курения и за здоровый образ жизни – болтать о том, чего интеллигент на самом деле не понимает, но считает свою болтовню признаком своей гениальности.

Я начал со своего современника - Жванецкого, поскольку Жванецкий - яркий представитель советской интеллигенции, которая и своей болтовнёй, и тупостью разрушила самое справедливое государство мира - СССР. Нет, Советский Союз не был идеальным государством, поскольку идеальное государство не стало бы кормить вот таких болтунов, но СССР был государством, справедливее которого не было в мире.

Жванецкого ещё при жизни братья по разуму называли гением, но если бы то, что болтает Жванецкий, говорили те, кто в СССР строил авианосцы или выращивал хлеб и мясо, то уже это вызывало бы недоумение, но ведь Жванецкий тот, кто никогда ничего не сеял и не строил. В начала жизни устроившись в институт и этим, между прочим, вытолкнув из института того, кто мог бы реально стать инженером, Жванецкий уже в институте с помощью верноподданной болтовни был назначен партийным идеологом - комсоргом, - организатором коммунистической молодёжи, а дальше всю жизнь он только болтал то и так, чтобы понравиться правящему на тот момент режиму. К примеру, правящему режиму СССР не нравилось, что народ СССР не строит Коммунизм членам этого правящего режима, и Жванецкий объяснял, что задержки с Коммунизмом в СССР не потому, что возглавляют строительство Коммунизма не те, кто должен, а потому, что граждане СССР поголовно запойные пьяницы.

Правящему режиму Кремля такое объяснение его неспособности строить Коммунизм, нравилось точно так же, как разрушившему СССР режиму, нравились рассказы о том, что русские любят голодать. А вот в те времена, во времена СССР, говорить о том, что в СССР все, якобы, голодали, потому что строили авианосцы, Жванецкий не мог, поскольку жалоба на голодание не только была бы вызывавшей возмущение откровенной ложью, но и слышать её от человека, у которого рожа от переедания распухла так, что уже и ушей не видно, было бы противно. Это Жванецкий понимал.

Вот это и есть типичный советский интеллигент –

И эти метастазы социального рака общества от интеллигенции, характерны не только для СССР или России. Поскольку я вам предлагаю образцы не каких-то захудалых интеллигентов, а самое, прости господи лучшее, что прославляется самими интеллигентами, то вот вам, к примеру, образчик американского интеллектуала.

Это Морган Фримен, популярнейший в США интеллектуал, он учит американцев всему - и богу, и физике.

Ну и что - этот Фримен сам знает, как надо жить? Ни в малейшей мере! Поскольку то, что он людям внушает, приведёт людей к ужасному существованию после смерти тела. Хорошо, пусть вы в это не верите, но тогда как же мораль, которая и сформировала человечество, как сообщество людей?

Да и сами подумайте, ради чего сам Фримен живёт, ради чего он предлагает жить другим? Всего лишь ради того, чтобы сладко жрать, гладко срать и развлекаться? Да, ради этого! Мало того, Фримен предлагает считать, что природа создала человека именно для этого.

Тупой убогости этой мысли трудно найти аналогию.

Мне скажут, что отечественные интеллигенты - они сплошь учёные, они двигали прогресс СССР. А как же – сильно двигали, особенно когда были передовым отрядом разрушителей СССР. Интеллигенты – это люди, которые никогда принципиально не приносили никакой пользы ни стране, ни, тем более, народу.

Вот профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Ратгерского университета в штате Нью-Джерси, США, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и в Институте биологии гена РАН, Константин Северинов. На денежные доходы ему грех жаловаться, ведь только в конторах Сколковского института только средняя зарплата и только в 2015 году была 468,4 рублей в месяц, а ведь этот Северинов получал зарплату, как завлаб, и ещё в двух конторах.

И у него не только причёска, как у Мнеделеева, у Северинова и открытия глобальные.

И дело даже не в этом бреде, а в кредо этого интеллигента из науки, которое он, не стесняясь, дал для Википедии:

Северинов считает, что «Российской науке не хватает харизматичных лидеров, ярких лекторов … . В СССР для будущих молекулярных биологов такую роль играл, в частности, Максим Франк-Каменецкий. Сейчас таких людей очень и очень мало, и научная движуха, как следствие, пропадает. Какое-то унылое говно: приходишь в лабораторию, слушать некого, люди не могут объяснить, почему интересно то, чем они занимаются, ни они никому, ни им никто».

Поняли? По очевиднейшему факту российская наука не приносит пользы народу России, на шее которого она сидит, а по мнению этого корифея, науке, понимаешь ли, ярких лидеров не хватает, чтобы разговорами остальных увлекали, надо думать, таких ярких, как сам Северинов.

Нет, чего-чего, а ярких и всяких там полуярких лидеров, у советской интеллигенции как раз полно!

Нашей интеллигенции не хватает удобных мест работы на свежем воздухе для того, чтобы приносить народу хоть какую-то пользу.