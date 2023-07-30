Путин об арестах за слова

На пресс-конференции по итогам саммита "Россия - Африка" специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников в качестве примера арестов за слова привел решения судов в отношении социолога Бориса Кагарлицкого (внесен в реестр иностранных агентов) и режиссера Евгении Беркович:

"Люди арестованы за произнесенные или написанные слова.

Нормально ли это?

Слава богу, не 37-й год же у нас.

Или некоторые, знаете, думают, что, а может быть, и 37-й?"

- "У нас 2023-й и РФ находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. Думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят нам ущерб внутри страны должен быть", - сказал господин Путин. - "Мы должны иметь в виду, что для того, чтобы добиваться успехов, в том числе и в зоне боевых действий, нам нужно соблюдать всем определенные правила".

P.S. Господину Путину должно быть известно, что в РФ не введено чрезвычайное или военное положение и действует Конституция, а не "определенные правила".

"Конституция РФ

Статья 80

... 2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина.

Статья 55

... 3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Статья 56

1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия."

От редакции: Путин сказал: "Нужно соблюдать всем определенные правила". Он сказал. Сам. Никто его за язык не тянул.

А какие это правила? Где они официально опубликованы и где с ними можно ознакомиться?

Правила "определенные". А кто их определил? Где?

Потому что если правила неписаные, то это не правила, а понятия.

Как бы вам понравилась такая статья основного закона: "Права и свободы личности осуществляются по понятиям. Понития известны правильным пацанам, а лохам ушастым их доводят по надобности".

А.Б.