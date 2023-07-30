И снова БПЛА над столицей

В ночь на воскресенье, 30 июля, Украина попыталась атаковать беспилотниками объекты в столице.

Ночью произошел взрыв в 50-этажном здании «IQ» квартала в Московском сити. В результате были выбиты стекла. Следует отметить, что в этом небоскребе расположены офицы ряда федеральных министерств и ведомств, в том числе Минцифры.

По данным Минобороны РФ, Украина попыталась выполнить террористическую атаку по Москве тремя БПЛА: один беспилотник сбила система противовоздушной обороны над Одинцовским районом Московской области, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. При этом жертв и пострадавших нет. Позже прошла информация, что вроде бы пострадал охранник.

Той же ночью ВСУ попытались нанести удары 25 беспилотниками самолетного типа по объектам в Крыму, передает «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны России.

«Шестнадцать украинских БПЛА уничтожены огнем средств ПВО. Еще девять украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут», — цитирует агентство телеграм-канал военного ведомства.

Остается только спросить, почему результативность ПВО в столице настолько ниже, чем в Крыму?

Почему средства ПВО не обороняют "Москва-сити", хотя уязвимость этого объекта очевидна?

И главный вопрос: откуда берутся БПЛА самолетного типа над Москвой? Что, прямо-таки и летят над полями и лесами с самой Украиной? Или запускаются откуда-то поближе?

Конечно, отлавливать режиссерок и философов много проще, чем агентуру противника, но мне так кажется, что искать надо там, где потерял, а не где светлей...

PS. И снова про "законную цель" и отрицание украинского терроризма.

Почему башни Всемирного торгового центра, которые атаковали граждане Саудовсой Аравии на бортах самолетов - это теракт, причем всему миру теракт, а атака БПЛА самолетного типа на небоскребы в Москве - не теракт?

Я писал о нарастающем украинском терроризме, наверно, первым в этой стране - тогда официоз эту тему замалчивал, и даже бывали попытким заткнуть людям рот силовыми методами. Ведь теракт в музее изобразительных искусств в Таганроге - далеко не первый в этом городе. Да возьмем хоть массовое отравление сотрудников оборонного завода в Таганроге, где следствие велось именно по статье о терроризме, но потом как-то все сползло на каие-то личные мотивы... А армейские мины-ловушки в Ростове-на-Дону - тоже ведь списали потом на ревность. Взрыв в жилом доме при исправном газовом оборудовании - тоже сошло за "халатность"...

Теперь иначе - за "оправдание терроризма" арестован мой хороший товарищ Борис Кагарлицкий. Хотя особо он ничего не оправдывал - объяснял. Объяснение и оправдание, конечно, похожи, как и диверсия на теракт, но где тут состав преступления?

А вот те, кто годами замалчивал тему украинского терроризма - те действительно должны бы вызвать подозрения... А те, кто его изучал и квалифицировал - с какой стати?

А.Б.