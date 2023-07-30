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Московский листок

И снова БПЛА над столицей

Опубликовано 30.07.2023 в разделе комментариев 8

убийство терроризм
И снова БПЛА над столицей

В ночь на воскресенье, 30 июля, Украина попыталась атаковать беспилотниками объекты в столице. 

Ночью произошел взрыв в 50-этажном здании «IQ» квартала в Московском сити. В результате были выбиты стекла. Следует отметить, что в этом небоскребе расположены офицы ряда федеральных министерств и ведомств, в том числе Минцифры.

По данным Минобороны РФ, Украина попыталась выполнить террористическую атаку по Москве тремя БПЛА: один беспилотник сбила система противовоздушной обороны над Одинцовским районом Московской области, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити». 

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. При этом жертв и пострадавших нет. Позже прошла информация, что вроде бы пострадал охранник.

Той же ночью ВСУ попытались нанести удары 25 беспилотниками самолетного типа по объектам в Крыму, передает «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны России. 

«Шестнадцать украинских БПЛА уничтожены огнем средств ПВО. Еще девять украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут», — цитирует агентство телеграм-канал военного ведомства.

Остается только спросить, почему результативность ПВО в столице настолько ниже, чем в Крыму?

Почему средства ПВО не обороняют "Москва-сити", хотя уязвимость этого объекта очевидна?

И главный вопрос: откуда берутся БПЛА самолетного типа над Москвой? Что, прямо-таки и летят над полями и лесами с самой Украиной? Или запускаются откуда-то поближе?

Конечно, отлавливать режиссерок и философов много проще, чем агентуру противника, но мне так кажется, что искать надо там, где потерял, а не где светлей...

 

PS. И снова про "законную цель" и отрицание украинского терроризма.

Почему башни Всемирного торгового центра, которые атаковали граждане Саудовсой Аравии на бортах самолетов - это теракт, причем всему миру теракт, а атака БПЛА самолетного типа на небоскребы в Москве - не теракт?

Я писал о нарастающем украинском терроризме, наверно, первым в этой стране - тогда официоз эту тему замалчивал, и даже бывали попытким заткнуть людям рот силовыми методами. Ведь теракт в музее изобразительных искусств в Таганроге - далеко не первый в этом городе. Да возьмем хоть массовое отравление сотрудников оборонного завода в Таганроге, где следствие велось именно по статье о терроризме, но потом как-то все сползло на каие-то личные мотивы... А армейские мины-ловушки в Ростове-на-Дону - тоже ведь списали потом на ревность. Взрыв в жилом доме при исправном газовом оборудовании - тоже сошло за "халатность"...

Теперь иначе - за "оправдание терроризма" арестован мой хороший товарищ Борис Кагарлицкий. Хотя особо он ничего не оправдывал - объяснял. Объяснение и оправдание, конечно, похожи, как и диверсия на теракт, но где тут состав преступления?

А вот те, кто годами замалчивал тему украинского терроризма - те действительно должны бы вызвать подозрения... А те, кто его изучал и квалифицировал - с какой стати?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 8
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За СССР
За Родину написал 30.07.2023 10:07
За Родину за Сталина за Победу над НАТО
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Слава ВСУ
Новости с фронта написал 30.07.2023 10:06
Небоскреб Москва сити рухнул. Сытые москвичи начинают понимать что такое война.
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(без названия)
Просто правда и ничего больше написал 30.07.2023 10:03
Русский мир это нищета коррупция власть начальников золотые погоны бесправие беззаконие пальмовое масло выпивка менты пропаганда Скабеева отсутствие современной медицины и образования шовинизм ксенофобия расизм показуха сытая Москва.
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Re: вот официальное сообщение МО РФ
Мотя чОрный написал 30.07.2023 10:01
Я не об этом, я о том, что зе было предтечей этим событиям, меня никто не слушает из-за этого такие тяжелые последствия, а если б меня понимали, то не было бы так ужасно жить в Тушино или Таганроге, в Севастополе или Биробиджане.
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Я зе говорила, пошамкай еще
Крон-принц Пафнутий Барщевии написал 30.07.2023 09:57
Кто бы говорил! Такого пренебрежения к человеческой жизни своих сограждан, как при ленинцах не знала история.
И автор также плюет на погибших в современной РФ в ЛДНР, умерших от безысходности в Приднестровье и Осетии, в сбитом русскими людьми малазийском Боинге над Украиной, в СВО наконец!
Лев Троцкий объявил - Началась Гражданская Война.
Ленинисты хотели объявить гражданскую войну на Украине, оккупировав Крым и ЛДНР.
Должна быть объявлена война ленинцам!
До полного и окончательного решения этого вопроса!!
С выносом мозга из Мавзолея, с расстрелами, ГУЛАГами, интернатами для детей ленинистов!!!Ребята, други мои, поймите уже, Владимир Владимирович Путин делает очень много всего, он выбран добровольно и радостью на лицах русским народом. Много делает и хорошего, и плохого, так вот он прислушивается к гласу народа, это и Есть демократия с русским акцентом.
Про хорошее не сегодня, но его тьма.
А про плохое поясню свою точку зрения, кто-то подкидывает постоянно человеконенавистнические идеи, кто-то из так называемых своих. И Владимир Владимирович вынужден прислушиваться, а потом и реагировать в особо крупных случаях.
Так вот этот кто-то, это ленинские недобитки, не усвоившие уроки истории мягко говоря. У них нет национальности, нет веры, нет ничего, кроме ужасных идей, которые привели к чудовищным преступлениям против человечности.
Сначала надо покончить с пресупниками абсолютными, потом Путиным заняться, и если заразу выжигать каленным железом, чтоб не выросло, то Путин получит условный срок.
Соответственным должно быть наказание.
Правосудие должно быть.
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вот официальное сообщение МО РФ
бугага написал 30.07.2023 09:55
Беспилотник был уничтожен средствами ПВО в воздухе над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два БПЛА подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего они потеряли управление и потерпели крушение на территории комплекса &#171;Москва-Сити&#187;. И какая нахрен атака?! черном по белому написано - потерпели крушение после того как их сбили. Тоже самое и с музеем в Таганроге, на который упал снаряд после того как его сбила российская ПВО. Читайте иногда официальные сообщения Анатолий! и не вводите людей в заблуждение.
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про африканские игрища кремля
Анастасия Сволочкова написал 30.07.2023 09:48
В сравнении с 90-летним президентом Камеруна Бийя, который правит 42 года, Путин - просто сопляк. Кремлевский гопник с блаженной улыбкой встречал такого гостя, представляя, что ему еще очень долго тянуть лямку галерного раба. Ну и успехи у РФ будут соответствующие. Авось к 2050 году налеты на Москву прекратятся
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Пиздолиз Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих будет болтаться в петле пока крысиная тушка
не отгниет от крысинной черепушки написал 30.07.2023 09:35
ЧЁта на вранье похоже.
Собакин деньги вероятно ворует себе в карман, а мандит, що у него вовсю радиоэлектронная борьба с беспилотниками налажена.
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