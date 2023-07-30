Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Приволжье 9 человек погибли и 67 пострадали из-за урагана

Опубликовано 30.07.2023 в разделе комментариев 0

уран стихия
В Приволжье 9 человек погибли и 67 пострадали из-за урагана

Восемь регионов Приволжского федерального округа пострадали из-за сильного ветра и ливня, сообщило МЧС РФ в Telegram. По подсчетам федерального ведомства, девять человек погибли, 67 — пострадали. Повреждена кровля 41 жилого дома и 7 социально значимых объектов, упали 550 деревьев, энергоснабжение нарушено в 520 населенных пунктах.

Синоптики прогнозируют, что все это продолжится.

Известно, что накануне, 29 июля, в Марий Эл в палаточном лагере на диком пляже погибли семь человек, в том числе трое детей. В Нижегородской области погибла женщина, которая находилась на перевернувшимся парусном судне. В Татарстане погибла девушка-подросток, сообщает ТАСС.

Сводки как с войны, хотя все мирно.

Куда уж там экспериментировать над природой, когда люди запросто гибнут от ветра с дождем?

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Согласны ли вы прекратить войну на Украине путем уступки территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
В защиту иноагента Кагарлицкого
В защиту иноагента Кагарлицкого
25.07.2023
Кого посадят на кол наследники Дракулы?
Кого посадят на кол наследники Дракулы?
29.07.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Спасем человечество за 2 миллиарда (0)
Правительство не поддержало предложенный КПРФ выход РФ из МВФ (0)
В Приволжье 9 человек погибли и 67 пострадали из-за урагана (0)
И снова БПЛА над столицей (5)
Путин об арестах за слова (2)
Интеллигент как раковая опухоль (6)
Кого посадят на кол наследники Дракулы? (0)
Протестовать законным способом невозможно (4)
Финляндия переживает упадок из-за отсутствия туристов из РФ (7)
Холеры не будет (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss