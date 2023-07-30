В Приволжье 9 человек погибли и 67 пострадали из-за урагана

Восемь регионов Приволжского федерального округа пострадали из-за сильного ветра и ливня, сообщило МЧС РФ в Telegram. По подсчетам федерального ведомства, девять человек погибли, 67 — пострадали. Повреждена кровля 41 жилого дома и 7 социально значимых объектов, упали 550 деревьев, энергоснабжение нарушено в 520 населенных пунктах.

Синоптики прогнозируют, что все это продолжится.

Известно, что накануне, 29 июля, в Марий Эл в палаточном лагере на диком пляже погибли семь человек, в том числе трое детей. В Нижегородской области погибла женщина, которая находилась на перевернувшимся парусном судне. В Татарстане погибла девушка-подросток, сообщает ТАСС.

Сводки как с войны, хотя все мирно.

Куда уж там экспериментировать над природой, когда люди запросто гибнут от ветра с дождем?