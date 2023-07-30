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Московский листок

Правительство не поддержало предложенный КПРФ выход РФ из МВФ

Опубликовано 30.07.2023 в разделе комментариев 0

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Правительство не поддержало предложенный КПРФ выход РФ из МВФ

Фракция внесла законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента на этой неделе, 25 июля. Документ предполагает признание утратившим силу постановления Верховного Совета РФ «О вступлении в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития».

КПРФ также предложила денонсировать подписанный в 1992 г. протокол о вступлении России в члены МВФ, МБРР и Международной ассоциации развития.

«Одностороннее решение о выходе из состава членов МВФ и Группы Всемирного банка связано со значительными рисками в части возврата вложенных в них российских активов, а также участия в других международных финансовых механизмах, связанных с программами МВФ, например, Пуле условных валютных резервов стран БРИКС», – пояснили в правительстве.

КПРФ вносила законопроект о выходе России из МВФ и в декабре 2022 г. Тогда авторы инициативы заявили, что РФ «нет смысла продолжать участвовать в данной организации». По мнению депутатов, пребывание России в МВФ не помогло предотвратить принятие против нее санкций, которые «явно противоречат основным целям и принципам фонда».

Однако выход РФ из МВФ будет просто подарком для глобальных противников страны. К примеру, глава минфина США Джанет Йеллен вскоре после начала спецоперации на Украине с сожалением говорила, что исключение России из валютного фонда МВФ, учитывая правила, невозможно.

А тут мы сами...

 А.Б.



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