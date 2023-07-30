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Московский листок

Спасем человечество за 2 миллиарда

Опубликовано 30.07.2023 в разделе комментариев 0

космос человек
Спасем человечество за 2 миллиарда

«Роскосмос» подготовил проект системы обеспечения безопасности околоземной деятельности «Млечный путь» и направил его на согласование в федеральные органы власти.

К концу 2023 года планируется подготовить аванпроект системы «Млечный путь».

В августе прошлого года в материалах ЦНИИмаша, представленных на форуме «Армия-2022», сообщалось, что создание российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве «Млечный путь» обойдется в два миллиарда долларов.

Обратим внимание: сначала речь идет о "системе обеспечения безопасности околоземной деятельности", то есть о выявлении и ликвидации неких гипотетических рисков.

Но потом все съезжает на "создание российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве". Что не одно и тоже - одно дело просто мониторить риски, другое дело их ликвидировать.

Зато 2 миллиарда долларов на проект выглядят безальтернативно. В общем, проект: "Дядь, дай денег!" в полный рост!

На Москву беспилотники сыплются, как антоновские яблоки по осени, а мы за 2 ярда будем спасать человечество от космической угрозы!

А давайте совместно с Украиной?! Вот на те миллиарды, что им выделили страны НАТО на БПЛА и прочее, а мы вместо раз - и спасем человечество! А заодно прикупим себе чего-нибудь на Багамах - украинцам же можно, а мы присоседимся...

А.Б.



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