Открытое письмо

Министру внутренних дел

Владимиру Колокольцеву

Министру обороны

Сергею Шойгу

Я знаком с Кагарлицким меньше, чем с вами, особенно с Сергеем.

Знаю точно, что его сажают не по закону, какой бы дурацкий он не был.

Плохого не посоветую, вы догадываетесь. На всякий роток не накинешь платок, и пытаться не надо. Посоветуйтесь с тем, кто решает и тихонько отпустите философа. Зачтется…

Александр Краснов, пенсионер с Пресни

От редакции: В защиту Бориса Кагарлицкого выступило так много разного народа, что всех перечислять, и то замучаешься. Но тут случаей особый.

Александр Краснов, "пенсионер с Пресни", был главой Краснопресненского, а потом просто Пресненского района, именно в тот период, когда страна пыталась двигаться в сторону свободы, демократии и прочих общечеловеческих ценностей, к которым в более позднюю эпоху стало принято относиться скептически. И даже враждебно. Сейчас это общее место, а в то время, наоборот, принято было этих ценностей придерживаться. Насколько искренее, время показало...

Пресня в то время была одной из наиболее свободных и свободолюбывых территорий столицы, и именно там трудились и молодой Шойгу, и еще более молодой Колокольцев. И я, кстати, тоже трудился в редакции "Московского комсомольца", который и по сию пору находится возле метро "Улица 1905 года" - имеено там подавляли ростки свободы в начале 20-го века, и, увы, не в последний раз...

И Кагарлицкий тогда был депутатом Моссовета, единственного состава, избранного на альтернативной основе - в том же составе его и разогнали в 1993-м году, заменив "обезжиренной" Мосгордумой. То есть из этой же генерации политиков, вынесенных перестройкой, гласностью и демократизацией. Все было-то три десятка лет назад, а выглядит так, будто минули целые эпохи.

И вот когда-то демократический Шойгу, единственный в современной истории, кто из частной структуры Центроспаса создал государственное министерство, да еще и силовое, и столь же демократический Колокольцев, первый за много лет глава МВД, вышедший из простых милиционеров, получают весточку из того времени, о котором, может быть, хотели бы и позабыть...

Анатолий Баранов