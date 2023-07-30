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Московский листок

"Посоветуйтесь с тем, кто решает и тихонько отпустите философа"

Опубликовано 30.07.2023 в разделе комментариев 0

суд закон
"Посоветуйтесь с тем, кто решает и тихонько отпустите философа"

Открытое письмо 

Министру внутренних дел

Владимиру Колокольцеву

Министру обороны

Сергею Шойгу

Я знаком с Кагарлицким меньше, чем с вами, особенно с Сергеем.

Знаю точно, что его сажают не по закону, какой бы дурацкий он не был.

Плохого не посоветую, вы догадываетесь. На всякий роток не накинешь платок,  и пытаться не надо. Посоветуйтесь с тем, кто решает и тихонько отпустите философа. Зачтется… 

Александр Краснов, пенсионер с Пресни

От редакции: В защиту Бориса Кагарлицкого выступило так много разного народа, что всех перечислять, и то замучаешься. Но тут случаей особый. 

Александр Краснов, "пенсионер с Пресни", был главой Краснопресненского, а потом просто Пресненского района, именно в тот период, когда страна пыталась двигаться в сторону свободы, демократии и прочих общечеловеческих ценностей, к которым в более позднюю эпоху стало принято относиться скептически. И даже враждебно. Сейчас это общее место, а в то время, наоборот, принято было этих ценностей придерживаться. Насколько искренее, время показало...

Пресня в то время была одной из наиболее свободных и свободолюбывых территорий столицы, и именно там трудились и молодой Шойгу, и еще более молодой Колокольцев. И я, кстати, тоже трудился в редакции "Московского комсомольца", который и по сию пору находится возле метро "Улица 1905 года" - имеено там подавляли ростки свободы в начале 20-го века, и, увы, не в последний раз...

И Кагарлицкий тогда был депутатом Моссовета, единственного состава, избранного на альтернативной основе - в том же составе его и разогнали в 1993-м году, заменив "обезжиренной" Мосгордумой. То есть из этой же генерации политиков, вынесенных перестройкой, гласностью и демократизацией. Все было-то три десятка лет назад, а выглядит так, будто минули целые эпохи.

И вот когда-то демократический Шойгу, единственный в современной истории, кто из частной структуры Центроспаса создал государственное министерство, да еще и силовое, и столь же демократический Колокольцев, первый за много лет глава МВД, вышедший из простых милиционеров, получают весточку из того времени, о котором, может быть, хотели бы и позабыть...

Анатолий Баранов



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