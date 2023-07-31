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Московский листок

"Живая нефть" тоже заканчивается

Опубликовано 31.07.2023 в разделе комментариев 1

деньги труд
"Живая нефть" тоже заканчивается

Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги по итогам первого квартала текущего года достигли 876,4 млрд руб., за год сумма увеличилась на 72 млрд, то есть почти на 10 процентов, сообщает Росстат.

По мнению специалистов, причиной роста задолженностей по ЖКУ могло стать снижение доходов населения на фоне увеличения платежей. Это логично и вполне очевидно, тут и специалистом не надо быть, чтоб сделать такой вывод...

Но есть и нюансы. Перед ресурсоснабжающими организациями, которые поставляют в дома воду, тепло и электричество, долги за последний год увеличились на 15,8%, а перед управляющими компаниями — всего на 1,2%. Почему?

Сейчас средства попадают на счета управляющей компании и становятся ее собственностью, а жильцы вправе контролировать трату этих денег лишь раз в году, во время утверждения соответствующего отчета и плана будущих расходов.

То есть понятно: управляющая компания продолжает рассматривать жильцов как неиссякаемый ресурс обогащения, такую "живую нефть", которая никогда не кончается. А она, бывает, и заканчивается - верней, деньги у людей кончаются.

Давайте считать. В 1998 году, аккурат после дефолта, когда доллар резко стал стоить около 25 рублей, мне пришел счет за квартиру в 152 рубля. За прошедшие годы в моем положении ничего не менялось, и если брать в расчет только инфляцию, то при сегоднящней курсе я должен бы платить за эту квартиру примерно 600 рублей или чуть меньше. А плачу около 8 тысяч рублей.

Вот откуда взялся такой рост? Рубль, коненчно, обесценивается, и доллар тоже, но не с такой скоростью. И цена на энергоносители, которыми снабжают граждан ресурсные компании, тоже выросла не настолько. Ничто не подорожало за этот период в 15 раз.

Ясно, что в основе роста цен на ЖКХ лежит жадность. Которая, кстати, тянет за собой и инфляцию - не заработанные, а полученные просто так деньги ее разгоняют быстрей всего...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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