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Московский листок

Британские военные готовят спецназ Украины для операций в Крыму

Опубликовано 31.07.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Британские военные готовят спецназ Украины для операций в Крыму

Газета Daily Express узнала, что бригада украинских военных тренируется в Великобритании, чтобы захватить Крым до Рождества. В боевой лагерь в Окхэмптоне приехали более 2 тысяч человек. Операция, к которой готовятся ВСУ, будет включать в себя удары с суши, моря и воздуха с использованием более мощных ракет, видимо, британского производства.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов накануне заявил, что ВСУ в ближайшие месяцы «планируют занять Крым». Правда, в апреле текущего года Буданов заявлял, что украинские силы займут Крым до конца весны.

Но планы ВСУ и действия британских властей - не одно и тоже.

Как бы в Лондоне отнеслись к тому, что где-нибудь в Сибири русские военные готовили бы формирования шотландских националистов, чтобы отторгнуть от Британии часть территории?

Мне кажется, что у МИДа РФ появилось более важное дело, чем эпатировать публику заявлениями Захаровой и Лаврова. Пора уже вызывать в МИД британского посла, и подарить ему большой красивый чемодан для отправки на родину...

 А.Б.



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