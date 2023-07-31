Газета Daily Express узнала, что бригада украинских военных тренируется в Великобритании, чтобы захватить Крым до Рождества. В боевой лагерь в Окхэмптоне приехали более 2 тысяч человек. Операция, к которой готовятся ВСУ, будет включать в себя удары с суши, моря и воздуха с использованием более мощных ракет, видимо, британского производства.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов накануне заявил, что ВСУ в ближайшие месяцы «планируют занять Крым». Правда, в апреле текущего года Буданов заявлял, что украинские силы займут Крым до конца весны.

Но планы ВСУ и действия британских властей - не одно и тоже.

Как бы в Лондоне отнеслись к тому, что где-нибудь в Сибири русские военные готовили бы формирования шотландских националистов, чтобы отторгнуть от Британии часть территории?

Мне кажется, что у МИДа РФ появилось более важное дело, чем эпатировать публику заявлениями Захаровой и Лаврова. Пора уже вызывать в МИД британского посла, и подарить ему большой красивый чемодан для отправки на родину...

А.Б.