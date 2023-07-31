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Московский листок

В Москве неизвестный поджег оборудование на железной дороге

Опубликовано 31.07.2023 в разделе комментариев 1

В Москве неизвестный поджег оборудование на железной дороге

Неизвестный пришел рано утром на перегон Матвеевская — Москва-Сортировочная. Он выбрал один из четырех релейных шкафов. Вскрыл дверь и облил его горючим. Однако вскоре вспыхнувшее пламя потушили. Отмечается, что мужчина выбрал нерабочий шкаф.

На движение поездов инцидент не повлиял. По факту произошедшего возбудили дело по статье 267 («Приведение в негодность путей сообщения») УК РФ. Около железной дороги силовики нашли спички, пустую бутылку и марлевый тампон со следами горючего.

Это уже наверо, не первый, а стопервый случай поджогов релейных шкафов. Это очень несложно проделать, практически, без риска. Но кому и зачем это надо? А кому-то надо, раз шкафы горят и горят...

Для этого надо связаться с СБУ, можно через интернет, используя анонимайзер, получить вводные, получить небольшие деньги и провести диверсию. Именно с СБУ, именно за деньги, и именно диверсия.

Почему ФСБ до сих пор никого не поймала по таким делам? Ведь стоит публично осудить одного как вражеского диверсанта и террориста, и охоты у других резко поубавится.

Но гораздо проще находить разные неосторожные фразы в текстах журналистов и исследователей, вроде Бориса Кагарлицкого, и привлекать их как "пособников террористов". А релейные шкафы и прочее по заданию СБУ продолжат гореть...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Знаете, как завербовать распростронителя
Кущ поясняет написал 31.07.2023 11:43
*****, как просто
И вы мне повертье, индейцы
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