Неизвестный пришел рано утром на перегон Матвеевская — Москва-Сортировочная. Он выбрал один из четырех релейных шкафов. Вскрыл дверь и облил его горючим. Однако вскоре вспыхнувшее пламя потушили. Отмечается, что мужчина выбрал нерабочий шкаф.

На движение поездов инцидент не повлиял. По факту произошедшего возбудили дело по статье 267 («Приведение в негодность путей сообщения») УК РФ. Около железной дороги силовики нашли спички, пустую бутылку и марлевый тампон со следами горючего.

Это уже наверо, не первый, а стопервый случай поджогов релейных шкафов. Это очень несложно проделать, практически, без риска. Но кому и зачем это надо? А кому-то надо, раз шкафы горят и горят...

Для этого надо связаться с СБУ, можно через интернет, используя анонимайзер, получить вводные, получить небольшие деньги и провести диверсию. Именно с СБУ, именно за деньги, и именно диверсия.

Почему ФСБ до сих пор никого не поймала по таким делам? Ведь стоит публично осудить одного как вражеского диверсанта и террориста, и охоты у других резко поубавится.

Но гораздо проще находить разные неосторожные фразы в текстах журналистов и исследователей, вроде Бориса Кагарлицкого, и привлекать их как "пособников террористов". А релейные шкафы и прочее по заданию СБУ продолжат гореть...

А.Б.