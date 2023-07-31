В ближайшие 5 лет станет очень жарко

Ученые-климатологи из разных стран продемонстрировали, что климат на Земле в течение следующих пяти лет серьезно изменится: температура воздуха повысится в среднем на 1,5 градуса по Цельсию, а это очень много, пишет «Российская газета».

Исследователи считают, что виной тому природное явление Эль-Ниньо, которое связано с колебаниями температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

По данным всемирной метеорологической организации, с вероятностью в 98% в следующие пять лет, с 2023 по 2027 год, будут самыми теплыми за всю историю наблюдений.

За последние 50 лет каждая следующая пятилетка была теплее предыдущей. Вопрос в том — насколько теплее...

Вот, к примеру, текущий 2023-й год уже назвали самым жарким за всю историю наблюдений. А мы в Москве мерзли весной до самого лета, зябли в начале лета, мокнем и зябнем сейчас - ничего себе, "жара"...

А.Б.