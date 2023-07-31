Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В ближайшие 5 лет станет очень жарко

Опубликовано 31.07.2023 в разделе комментариев 0

климат потепление
В ближайшие 5 лет станет очень жарко

Ученые-климатологи из разных стран продемонстрировали, что климат на Земле в течение следующих пяти лет серьезно изменится: температура воздуха повысится в среднем на 1,5 градуса по Цельсию, а это очень много, пишет «Российская газета».

Исследователи считают, что виной тому природное явление Эль-Ниньо, которое связано с колебаниями температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

По данным всемирной метеорологической организации, с вероятностью в 98% в следующие пять лет, с 2023 по 2027 год, будут самыми теплыми за всю историю наблюдений.

За последние 50 лет каждая следующая пятилетка была теплее предыдущей. Вопрос в том — насколько теплее...

Вот, к примеру, текущий 2023-й год уже назвали самым жарким за всю историю наблюдений. А мы в Москве мерзли весной до самого лета, зябли в начале лета, мокнем и зябнем сейчас - ничего себе, "жара"...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Согласны ли вы прекратить войну на Украине путем уступки территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
В защиту иноагента Кагарлицкого
В защиту иноагента Кагарлицкого
25.07.2023
Кого посадят на кол наследники Дракулы?
Кого посадят на кол наследники Дракулы?
29.07.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В ближайшие 5 лет станет очень жарко (0)
В Москве неизвестный поджег оборудование на железной дороге (1)
Британские военные готовят спецназ Украины для операций в Крыму (0)
"Живая нефть" тоже заканчивается (1)
Самодурство менеджмента, сопротивление профсоюза (0)
"Посоветуйтесь с тем, кто решает и тихонько отпустите философа" (5)
Спасем человечество за 2 миллиарда (3)
Правительство не поддержало предложенный КПРФ выход РФ из МВФ (4)
В Приволжье 9 человек погибли и 67 пострадали из-за урагана (3)
И снова БПЛА над столицей (50)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss