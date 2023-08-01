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Московский листок

Nemiroff отозвал лицензии на производство в России

Опубликовано 01.08.2023 в разделе комментариев 0

украина рф водка
Nemiroff отозвал лицензии на производство в России

Nemiroff отозвал лицензии на производство водки и настоек бренда в России с началом специальной военной операции ВС РФ на Украине. Отмечается, что в 2022 году продажи Nemiroff сократились больше, чем вдвое. Тем не менее, бренд с основным производством в Немирове Винницкой области является крупнейшим экспортером водки с Украины.

Несмотря на отзыв лицензий на продажу Nemiroff в России, омский филиал комппании продолжил выпускать водку и настойки украинской марки, она до сих пор занимает 11 место по продажам в РФ. Эксперты предполагают, что даже после отмены лицензии бывшие партнеры имели некие договоренности, а судебный иск является не более чем страховкой рисков. Такой вывод сделан исходя из того, что компания не потребовала признать всю выпущенную после февраля 2022 года продукцию контрафактом и выплатить материальную компенсацию за нарушение своих прав.

Ранее владельца другого бренда украинской водки «Хортица» бизнесмена Евгения Черняка внесли в перечень террористов и экстремистов. По данным российских силовых структур, он перевел более 500 миллионов рублей в поддержку ВСУ, финансирование должно было пойти на совершение терактов на территории РФ.

Вообще частное производство водки в России, на Украине и вообще везде всегда подозрительно на отмывание криминальных денег. Это не Касперский и не авиапром - тут все понятно, технологии прозрачны, как слеза.

И мне было непонятно, зачем вообще в России украинская водка, которая в принципе ничем не отличается от русской, хотя можно долго рассказывать об открытых еще запорожцами источниках на острове Хортица, где вообще источников никаких нет, кроме ржавого водопровода. Или чем водка Nemiroff, произведенная в Омске, лучше, чем другая водка, произведенная там же?

 А.Б.



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