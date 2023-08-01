Атаки беспилотников на Москву продолжаются

1 августа жители сообщили о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в Одинцово и Наро-Фоминске. Впоследствии в Минобороны подтвердили факт работы ПВО и заявили о новой попытке дронов атаковать столицу.
В сети появилась видеозапись с беспилотником, который пролетал мимо подмосковного Одинцово и направлялся в сторону Москвы.
То есть первое - Украина продолжает запускать свои аваимодели куда попало.
Второе - воздушная оборона Москвы настолько несовершенна, что жители фиксируют прилеты раньше, чем ПВО. Скоро пионеры начнут сбивать БПЛА из рогаток...
И третье - почему они летят через Одинцово? В той стороне Белоруссия, а совсем не Украина.
А.Б.
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