1 августа жители сообщили о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в Одинцово и Наро-Фоминске. Впоследствии в Минобороны подтвердили факт работы ПВО и заявили о новой попытке дронов атаковать столицу.

В сети появилась видеозапись с беспилотником, который пролетал мимо подмосковного Одинцово и направлялся в сторону Москвы.

То есть первое - Украина продолжает запускать свои аваимодели куда попало.

Второе - воздушная оборона Москвы настолько несовершенна, что жители фиксируют прилеты раньше, чем ПВО. Скоро пионеры начнут сбивать БПЛА из рогаток...

И третье - почему они летят через Одинцово? В той стороне Белоруссия, а совсем не Украина.

А.Б.