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Московский листок

Атаки беспилотников на Москву продолжаются

Опубликовано 01.08.2023 в разделе комментариев 0

Атаки беспилотников на Москву продолжаются

1 августа жители сообщили о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в Одинцово и Наро-Фоминске. Впоследствии в Минобороны подтвердили факт работы ПВО и заявили о новой попытке дронов атаковать столицу.

В сети появилась видеозапись с беспилотником, который пролетал мимо подмосковного Одинцово и направлялся в сторону Москвы.

То есть первое - Украина продолжает запускать свои аваимодели куда попало.

Второе - воздушная оборона Москвы настолько несовершенна, что жители фиксируют прилеты раньше, чем ПВО. Скоро пионеры начнут сбивать БПЛА из рогаток...

И третье - почему они летят через Одинцово? В той стороне Белоруссия, а совсем не Украина.

 А.Б.



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