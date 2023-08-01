Посольство Франции в Нигере объявило об эвакуации

Эвакуировать соотечественников из страны обещают в «самом скором времени», сообщает France Presse со ссылкой на диппредставительство.

Ранее совершившие в Нигере госпереворот военные обвинили французские власти в попытке начать военную операцию.

Напомним, нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен. Франция потребовала освободить Базума, хотя это, в общем, не ее дело. Захотят освободят, не захотят - съедят с тушеной капустой...

Причем после ультиматума бывших колонизаторов шансы Базума быть съеденным только возрастают. И военную базу из Нигера французам придется вывести. Да хоть бы и на Украину, там будут счастливы...

А.Б.