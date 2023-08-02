Спросить, за какую деятельность?

СМИ России радостно сообщают, что «Российскому лидеру Владимиру Путину доверяют 78,9% россиян, а его деятельность поддерживают 76,1%. Такие результаты показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)… Ранее опрос ВЦИОМ показал, что в России Владимиру Путину доверяют 78,9% жителей страны, его деятельность на посту главы государства одобряют 74,7% граждан».

Уже в который раз подобные новости вполне логично прокомментировал Анатолий Несмиян:

«Здесь нужно понимать вот что. Во-первых, социология в условиях полу- (а местами и даже очень не полу-) фашистской диктатуры - это оксюморон. Когда тюремные сроки за сказанное слово - норма, когда со всех экранов брызжет неприкрытая ненависть ко всему, любой здравый человек, даже если согласится отвечать на вопросы незнакомых ему людей, будет говорить не то, что думает, а то, что он должен думать.

…Как обычно, здесь нужно уточнять: 80 процентов от числа согласившихся отвечать на вопросы. Достоверность количественных опросов всегда вызывает некоторые сомнения по банальной причине: опрос среди пользователей интернета на тему «Пользуетесь ли вы интернетом» всегда покажет зашкаливающий результат. Но он будет совершенно неинформативным.

Начнем с того, что сегодня опросы перестают играть свою роль (https://t.me/rusbrief/124734) мониторинга социальных срезов. Причина вполне тривиальная: любой, имеющий отличающуюся от вменяемой по телевизору точку зрения, банально не рискнет ее озвучивать незнакомым людям. Безопаснее просто отказаться отвечать на вопросы и пойти дальше. Соответственно, в них принимает участие непропорционально большое число людей, прямо согласных с официозом. Либо отвечают в рамках официозных установок, что в данном случае одно и то же.

Какова достоверность таких исследований - неизвестно. Проблема в том, что их методики были написаны для совершенно другой общественно-политической ситуации. Вряд ли они писались для обстановки неприкрытой террористической диктатуры, когда даже за неправильную гамму цвета одежды можно попасть в околоток.

Второй момент заключается в том, что оппозиция в России просто разгромлена. Под ноль. Логично предположить, что в такой ситуации измерять ее электорат несколько бессмысленно».

На Украине у власти тоже фашисты – тоже банды, плюющие на интересы народа, но если в России это одна банда, то на Украине таких банд несколько, и эти фашисты дерутся между собой за право грабить украинцев первыми в очереди. Против власти фашистов, как таковой, у всех фашистских партий Украины единство, но их конкуренция между собой создаёт видимость неких свобод, скажем, на Украине более-менее честный подсчёт голосов на выборах, имеется критика фашистов друг друга, что-то похожее на судей и т.д.

Вот, скажем, фашистские дебилы Украины, создали Национальную комиссию по стандартам государственного языка, а та во рвении оказать народу Украины во врем войны большую пользу, рекомендовала переименовать город Запорожье, поскольку название города «может не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности, касаться российской имперской политики». Причём, у местных властей есть шесть месяцев, чтобы или обосновать целесообразность текущего названия, или предложить новое. Если местные власти не успеют, менять название уже будет Верховная Рада по решению комиссии. Кстати, этот город был основан Россией в 1770 году. Во времена Российской Империи город назывался Александровском, а в Запорожьем город переименовали большевики в 1921 году. Никакими рагулями в той местности тогда и не воняло.

Так вот, портал «УНИАН - новости Украины» (873 тысячи подписчиков), чтобы помочь Нацкомиссии выбрать новое название города провёл опрос общественного мнения, но поскольку помянутые демократические традиции Украины требуют не просто предложить ответить, как ВЦИОМ, – «да» или «нет», - а дать возможность народу высказаться, то «УНИАН» предложил 10 вариантов ответа и получил 57,1 тысяч голосов – тут было и «Незапорiжжя» (3%), и «Бездорiжжя» (5%), но 75% набрал вариант «Оставьте Запорожье, а Нацкомиссию – на фронт!».

Посему я считаю, что мало просто спрашивать «доверяют ли» и «одобряют ли», а надо предлагать варианты ответов за что доверяют и что одобряют.

И по примеру украинцев надо чтобы ВЦИОМ при опросе о доверии Путину, после общего реверанса путину предлагал варианты уточняющих ответов, я предлагаю такие:

1. Одобряю то, что путин хороший как котик.

2. Одобряю то, за что сам знаю.

3. Одобряю то, что вам не скажу.

4. Одобряю то, что путин поднял пенсионный возраст на 5 лет.

5. Одобряю то, что путин не побоялся в 2008 году пообещать, к 2020 году понять средние зарплаты до 2700 долларов (до 220 тысяч рублей в месяц), а семьям из трёх человек пообещал 100 квадратных метров квартира.

6. Одобряю то, что путин лжёт, как дышит, – мы идиоты любим, когда нам брешут, и нас обворовывают.

7. Одобряю то, что путин не побоялся начать совершать преступление, запрещённое статьёй 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», для чего напал на Украину.

8. Одобряю то, что путин не побоялся граждан России и меня превратить этой агрессивной войной в самый презираемый народ мира.

9. Одобряю то, что путин всех борцов против указанного преступления сажает в тюрьму и они не упрекают меня в том, что я фашистская сволочь.

10. Одобряю то, что путин создал запрещённую статьями 208 и 359 УК РФ уголовную банду под названием ЧВК «Вагнера» и только за один год отобрал у каждого гражданина России, включая младенцев, по 1400 рублей и передал в карманы этой банды.

Полагаю, что этот список можно дополнять как сторонниками артистов в роли Путина, так и противниками – заслуг у кукловодов артистов в роли Путина полно.

Ведь надо помочь соотечественникам - надо, чтобы те, кто одобряет любимого путина, сами осознавали, за что именно они его одобряют.

Не так ли?