БПЛА летят из России

Вооруженные силы Украины запускают беспилотники с территории России, поэтому гражданам нужно проявлять повышенную бдительность, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Перминов.

Ну вот, прошло всего ничего, пара месяцев, и несколько прилетов в центр Москвы, чтобы эта простая мысль уже поселилась в головах сенаторов. Это хорошо, потому что об этом все говорят всё указанное время, и но ФСБ пока что удается проймать кого угодно, только не диверсантов и не законспирированное украинское подполье.

Но говорить о таких вещах, если ты не сенатор и не защищен специальным законом, довольно стремно - за аналитику у нас теперь сажают, пример Кагарлицкого у всех перед глазами...

Вот сенатор призывает граждан к повышенной бдительности. А ничего, что граждане запуганы, и даже если увидят что подозрительное, то в большинстве случаев отвернутся в другую сторону?

Да вот только вчера я писал и говорил: почему беспилотники прилетают в Москву со стороны Одинцова, а в той стороне вовсе не Украина, а Белоруссия...

И все дружно отвернулись в другую сторону.

А.Б.