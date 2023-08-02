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Московский листок

БПЛА летят из России

Опубликовано 02.08.2023 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
БПЛА летят из России

Вооруженные силы Украины запускают беспилотники с территории России, поэтому гражданам нужно проявлять повышенную бдительность, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Перминов.

Ну вот, прошло всего ничего, пара месяцев, и несколько прилетов в центр Москвы, чтобы эта простая мысль уже поселилась в головах сенаторов. Это хорошо, потому что об этом все говорят всё указанное время, и но ФСБ пока что удается проймать кого угодно, только не диверсантов и не законспирированное украинское подполье.

Но говорить о таких вещах, если ты не сенатор и не защищен специальным законом, довольно стремно - за аналитику у нас теперь сажают, пример Кагарлицкого у всех перед глазами...

Вот сенатор призывает граждан к повышенной бдительности. А ничего, что граждане запуганы, и даже если увидят что подозрительное, то в большинстве случаев отвернутся в другую сторону?

Да вот только вчера я писал и говорил: почему беспилотники прилетают в Москву со стороны Одинцова, а в той стороне вовсе не Украина, а Белоруссия...

И все дружно отвернулись в другую сторону.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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...
==124== написал 02.08.2023 11:30
Зачем столько напряжений?
Достаточно прекратить войну, отвести войска и уйти на границы 1991 года.
И все сразу станет нормально.
Иначе будете играть в *русскую рулетку*.
Никогда не знаешь когда тебе на голову упадет дрон или его осколки.
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Сдохни ука!
Мангольд написал 02.08.2023 11:29
БплА летят частично и из России, а происходит это потому, что люди недовольны происходящим, в отличии от вас редактор, который взасоски с властью и слегонца критикуете.
Ничем путинизм не отличается от ленинзма, ложь, стравливание людей, бредовые идеи и главное паразитизм на теле народа.
Путин, Ленин, Баранов паразиты и кровопийцы, но под личиной заботы об России, а под личиной жирные ж опы, набивание карманов и вранье день и ночь.
Пошли на х у й с Крымом кричат простые люди, а Баранов ?
Пошли в п я зду с Новороссией, а Баранов?
От е битесь с гонкой вооружений, а Баранов?
Хотим бл жить здесь и сейчас, а Баранов?
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