Школьники подешевели

Средняя стоимость базового школьного набора составляет от 8,2 до 8,5 тысячи рублей, сообщает РИА Новости. По их словам, сборы в школу мальчика обойдутся чуть дороже, чем сборы девочки.

Специалисты уточнили, что в состав базового набора входят школьная форма в двух вариантах, форма и обувь для занятий физкультурой, рюкзак, пенал с наполнением и комплект тетрадей.

В прошлом году стоимость базового набора первоклассника по версии Росстата составила 22,3 тысячи рублей, первоклассницы— 26,8 тысячи рублей. Тогда в базовый набор входили 17 вещей в гардеробе мальчика — две пары брюк и три рубашки, спортивный костюм, две футболки, пять пар носков или гольфов, три пары колготок и по одной паре обуви разного типа. В школьной форме девочки — три блузки, два платья и две юбки, спортивный костюм, две футболки, а также колготки, носки и гольфы. Из обуви — летние туфли, ботинки и кроссовки. Кроме того, в набор входили семь видов школьных учебных и канцелярских принадлежностей, в том числе пять учебников и четыре тетрадки, по пять карандашей и ручек, набор фломастеров и альбом.

Ну, понятно. Можно ж пустить ребенка в школу и без колготок, да и вообще без трусов. Не видно же. Да и две пары ботинок излишество, сейчас в моде натуризм, пусть босиком ходят. И пять пар носков - зачем столько? Одной пары на сезон вполне достаточно...

Помнится, о прошлом году даже до президента дошел слух, что собрать ребенка в школу - дорого. И вот результат - недорого совсем!

Можно вообще отправлять ребенка в школу голым, тогда бесплатно.

А.Б.