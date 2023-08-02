Fitch снизило долгосрочный рейтинг США сша рф Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с AAA до AA+. Прогноз по рейтингу стабильный, сообщает агентство. Специалисты Fitch мотивируют падение рейтингов США ожиданием ухудшения фискальной ситуации в ближайшие три года, высокой долговой нагрузкой, сохранением угрозы рецессии и роста ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Кроме того, среди факторов снижения отмечается «ухудшение управляемости на протяжении последних двух десятилетий», что показали противоречия по вопросу лимита госдолга и принятие решений на этот счет в последнюю минуту, добавляют в агентстве. В администрации США не согласны.



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