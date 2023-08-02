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Московский листок

В Германии появились епископы-мошенники

Опубликовано 02.08.2023 в разделе комментариев 0

церковь папа
В Германии появились епископы-мошенники

Мошенники, выдающие себя за украинских епископов, рассылают электронные и бумажные письма с поддельными бланками, адресами отправителей и подписями, в которых просят о помощи якобы для украинцев, пострадавших от войны.

Об этом сообщила Аугсбургская епархия. Канцелярия Апостольского экзархата для католиков-украинцев Германии и Скандинавии подтвердила для СМИ эту информацию. Епископ Богдан Дзюрах проинформировал все 27 немецких епархий и призвал проявить повышенную осторожность.

Естественно, когда больше 8 миллионов украинцев убежало в Европу, то в такой толпе может быть все.

Но вот что интересно: в Россию убежало около 2 миллионов, меньше, конечно, но тоже толпа здоровая. И вот ни одного сообщения в СМИ, что кто-то пытается нажиться на беженцах. С пропагандистской точки зрения, может быть, даже выгодно, но нет сообщений.

 А.Б.



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