В Германии появились епископы-мошенники

Мошенники, выдающие себя за украинских епископов, рассылают электронные и бумажные письма с поддельными бланками, адресами отправителей и подписями, в которых просят о помощи якобы для украинцев, пострадавших от войны.

Об этом сообщила Аугсбургская епархия. Канцелярия Апостольского экзархата для католиков-украинцев Германии и Скандинавии подтвердила для СМИ эту информацию. Епископ Богдан Дзюрах проинформировал все 27 немецких епархий и призвал проявить повышенную осторожность.

Естественно, когда больше 8 миллионов украинцев убежало в Европу, то в такой толпе может быть все.

Но вот что интересно: в Россию убежало около 2 миллионов, меньше, конечно, но тоже толпа здоровая. И вот ни одного сообщения в СМИ, что кто-то пытается нажиться на беженцах. С пропагандистской точки зрения, может быть, даже выгодно, но нет сообщений.

А.Б.