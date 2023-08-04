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Место службы нашлось. Право на компенсацию отрицается

Опубликовано 04.08.2023 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе

украина европа война киев
Место службы нашлось. Право на компенсацию отрицается

И снова мы возвращаемся к истории издевательства над семьёй Александра Борисовича Копыльцова. Напоминаем, Александр Копыльцов участвовал в СВО. Погиб. Был награждён Орденом Мужества. А затем его детям - Копыльцову Илье (2004 г.р.) и Копыльцовой Кире (2014 г.р) отказали в компенсации, мотивируя это тем, что: «идентифицировать Копыльцова А.Б. как военнослужащего не удалось», «в списках погибших Военного комиссариата РО не значится» и т.д.

 

Множество типовых примеров отписок приводятся в предыдущих публикациях:

https://dzen.ru/a/ZIIX9LB6HGcQ71LI, https://dzen.ru/a/ZLhmEWu1nVPhlHQN

 

Но практически сразу после второй публикации, наконец, случилось чудо. Место службы Александра Копыльцева было найдено. Как сообщилось в письме от прокуратуры РФ, отправленном жене Копыльцова по электронной почте:

«Установлено, что Копыльцов А.Б погиб, принимая участие в специальной военной операции в составе частной военной компании «Редут».

 

Но вот итоговая резолюция была такая же, как и раньше - денег не дадим. Но это обоснование звучало по-другому.

«…В связи с его гибелью названной организацией 04.04.2022 Вам произведена предусмотренная заключенным с Копыльцовым А.Б. контрактом выплата…

…Поскольку Копыльцов А.Б. к категории военнослужащих либо граждан, пребывающих в добровольческих формированиях не относился, нарушений в деятельности воинских должностных лиц не выявлено. В связи с чем прокурорское реагирование не осуществлялось…»

 

Сразу встаёт вопрос, если по мнению прокуратуры семья (в лице жены) получила компенсацию и все законно, зачем было городить огород? Зачем было год скрывать место службы погибшего? Издеваться над семьёй, защитником и здравым смыслом? Почему сразу было не отписать – вам уже выплачено?

 

Как поясняет по данному поводу защитник детей Копыльцова Солкин Игорь:

Из приказа №68 от 15 февраля (утверждённым Министром обороны РФ Сергеем Шойгу 1 марта 2023 года), следует, что военнослужащих ЧВК именуются добровольцами.

В соответствии с Федеральным закон «Об обороне» от 31.05.1996 (внесены изменения 27.10.2022 г.)

«10. Граждане Российской Федерации, пребывающие в добровольческих формированиях, имеют статус (совокупность прав, обязанностей и ответственности), устанавливаемый федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. На таких граждан в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, распространяется статус военнослужащих. (Статья 22.1. п 10)»

 

Таким образом дети погибшего на территории СВО гражданина имеют право на получение единовременных компенсационных выплат и прочих льгот наравне с военными.

 

Следовательно, отказ в положенных от государства страховых и единовременных выплатах детям погибшего Копыльцова А.Б., Копыльцову И.А. и Копыльцовой К.А. носят незаконный характер и существенно нарушают их права.

 

Предусмотренная контрактом между ЧВК и Копыльцовым А.Б. выплата (кстати, речь идёт о сумме примерно в 4 раза меньшей, чем положенная выплата от государства) права на государственную компенсацию детей погибшего военнослужащего не лишает».

 

Итак, ожидаем дальнейшего развития данной истории. Отметим, что для того, чтобы, всё-таки, было официально признано место службы, понадобился год переписки и огласка в инете. Интересно, сколько времени потребуется, чтобы признали право семьи на компенсацию от государства. Впрочем, известно, что когда чиновники хотят сэкономить государственные деньги, достучаться до них крайне сложно.

 

 

 



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