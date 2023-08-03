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Московский листок

В бой идут одни старики, бабы и калеки

Опубликовано 03.08.2023 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
В бой идут одни старики, бабы и калеки

Эксперты из Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП) недавно провели опрос, в ходе которого было установлено, что в июле 42% российских промышленных предприятий столкнулись с дефицитом кадров.

Забавно, что исследование провели в Институте Гайдара, который и запустил деиндустриализацию в России. ИЭП проводит каждый месяц конъюнктурные опросы руководителей более чем 1 000 промышленных предприятий с 1992 года - то есть мониторит деиндустриализацию с самого начала.

Кадровый голод является максимальным с июля 1996 года. В тот период на нехватку рабочих рук жаловались 35% руководителей предприятий.

В текущем исследовании указано, что кадровый дефицит ощущался уже в январе прошлого года. Буквально к октябрю 2022 года о проблеме сообщили 33% респондентов. Руководители предприятий считают, что причины этого кроются в введенных санкциях, интенсификации гособоронзаказа и частичной мобилизации.

На самом деле кадровый голод касается не только промышленености, но распространяется везде, вплоть до киноиндустрии. Но особенно в отраслях, где производственный процесс максимально интернационализирован. Например, в программировании.

И второй момент - эвфемизм "частичная мобилизация" - зачем он? Можно, наверно, говорить прямо - дело в бегстве от возможной мобилизации.

В результате преимущества на рынке труда получили те, кто мобилизован быть не может - инвалиды, старики, женщины. Уже не редкость женщина за рулем такси, женщина у станка - как во время Отечественной войны. Но для ряда "неженских" профессий дамского резерва просто не готовили, инвалиды не везде могут работать. Остаются пенсионеры, чей возраст дожития случайно оказался чуть побольше, а пенсии у нас везде такие, что стимулируют к труду до гробовой доски.

Осталось только, чтобы государство начала реально стимулировать производительный труд специалистов преклонного возраста, не только пенсиями на грани голодной смерти, но и реальными льготами для работающих пенсионеров, чтоб они дуба у станка не давали...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Вона оно чьо
Кущ работает на гражданке написал 03.08.2023 11:49
Страна, да нет, просто странищща с хуилярдным населением высокодуховноскрепных населюков, вторичной армией мира и великим Владимиром Васильевичем во главе кооператива "Укради озеро, засыпь лужу, поставь забор", находится в столь глубинном положении?
Как говорил мой инспектор детской комнаты милиции - не верю!
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