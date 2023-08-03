В бой идут одни старики, бабы и калеки

Эксперты из Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП) недавно провели опрос, в ходе которого было установлено, что в июле 42% российских промышленных предприятий столкнулись с дефицитом кадров.

Забавно, что исследование провели в Институте Гайдара, который и запустил деиндустриализацию в России. ИЭП проводит каждый месяц конъюнктурные опросы руководителей более чем 1 000 промышленных предприятий с 1992 года - то есть мониторит деиндустриализацию с самого начала.

Кадровый голод является максимальным с июля 1996 года. В тот период на нехватку рабочих рук жаловались 35% руководителей предприятий.

В текущем исследовании указано, что кадровый дефицит ощущался уже в январе прошлого года. Буквально к октябрю 2022 года о проблеме сообщили 33% респондентов. Руководители предприятий считают, что причины этого кроются в введенных санкциях, интенсификации гособоронзаказа и частичной мобилизации.

На самом деле кадровый голод касается не только промышленености, но распространяется везде, вплоть до киноиндустрии. Но особенно в отраслях, где производственный процесс максимально интернационализирован. Например, в программировании.

И второй момент - эвфемизм "частичная мобилизация" - зачем он? Можно, наверно, говорить прямо - дело в бегстве от возможной мобилизации.

В результате преимущества на рынке труда получили те, кто мобилизован быть не может - инвалиды, старики, женщины. Уже не редкость женщина за рулем такси, женщина у станка - как во время Отечественной войны. Но для ряда "неженских" профессий дамского резерва просто не готовили, инвалиды не везде могут работать. Остаются пенсионеры, чей возраст дожития случайно оказался чуть побольше, а пенсии у нас везде такие, что стимулируют к труду до гробовой доски.

Осталось только, чтобы государство начала реально стимулировать производительный труд специалистов преклонного возраста, не только пенсиями на грани голодной смерти, но и реальными льготами для работающих пенсионеров, чтоб они дуба у станка не давали...

А.Б.