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Московский листок

Русский хлеб делает зависимыми

Опубликовано 03.08.2023 в разделе комментариев 5

еда продукты дороговизна
Русский хлеб делает зависимыми

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, "чтобы сделать их зависимыми", передает агентство Reuters со ссылкой на письмо политика.

"В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам", — цитирует агентство заявление Борреля.

Ну да, а развивающиеся страны должны оставаться независимыми, но голодными?

Вот, к примеру, Уинстон Черчилль, сделал много хорошего, и даже лауреат Нобелевской премии. Но лично уморил 2 миллиона человек от голода в Бенгалии, нынче Бангладеш. И перевешивают ли 20 томов черчиллевской писанины эти два миллиона голодных смертей?

Вот Украина очень независима, поэтому 80 процентов украинского зерна идет развитым странам, не голодным, а очень даже сытым. На кнедлики, круассаны, багеты... А вовсе не на дешевую лапшу для африканцев.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Re:главное
Виллариба написал 03.08.2023 12:15
Нет животных. И докупать зерно нет необходимости для потребности питания животных. А для рабского скота из ваты все сойдет. Все схавают. Главное сказать по тв что это дерьмо не дерьмо а удобоваримое потребление говвна.
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СССР ДОкупал зерно долбоклюи
Вилларибо написал 03.08.2023 12:10
Почему СССР не хватало своего мощного урожая зерна. Сельское хозяйство было не разрушено ворами капиталистами. Считалось на душу человека должно приходиться тонна зерна. Но отчего же ДО купали зерно. А опять же от НЕ порушенного ворами сельского хозяйства и НЕраспроданых сельхозземель под всякие логистические сараи под аренду.
Животные. Это я сейчас не о фашистах форума и лакейских падлах воровского режима. Это я о животноврдческих комплексах и Советском животноаодстве. Животные они так же должны были питаться. Вот и ДОкупали зерно. От мощной сельскохозяйственной базы воры отказались и разрушили все что можно было. И теперь посмотрите на прилавки. Что там за мясо и та же вожделенная долбоебами колбаса. Из каких ингредиентов. Или машинное маслице из пальмы. Молочко порошочек. Хлеб качество не из высшего сорта, а не понятно из каких сортов. А для Африки которую видимо хотят так же как Украину освободить. За нее оказывается воюем. А наше освобождение это уж освободить так освобождать - сжечь ракетами 30 тысяч тонн зерна для Африки.
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Re:главное
Uffa написал 03.08.2023 12:03
Без импортного посевного материала и импортных хлебопекарских добавок кацапский хлеб-дерьмо. И жрать его смогут только свиньи да кацапы.
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Пиздолиз Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих будет болтаться в петле пока крысиная тушка
не отгниет от шейки написал 03.08.2023 11:49
Пиздолиз Алинки Кабаевой и Светки Коривоногих бомбит украинские порты, зернохранилища и прочие предприятия относящиеся к хранению и транспортировки украинского зерна.
Это так Окурок заботится о голодающих странах.
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...
==127== написал 03.08.2023 11:47
Вот не надо строить из себя оскорбленную невинность.
Россия сейчас пытается блокировать Черное море, чтоб Украина не могла переправлять зерно в Африку. Пытается военным путем стать монополистом.
В Измаиле вы вчера сожгли 30 тысяч тонн зерна для африканских стран.
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