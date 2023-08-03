Русский хлеб делает зависимыми

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, "чтобы сделать их зависимыми", передает агентство Reuters со ссылкой на письмо политика.
"В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам", — цитирует агентство заявление Борреля.
Ну да, а развивающиеся страны должны оставаться независимыми, но голодными?
Вот, к примеру, Уинстон Черчилль, сделал много хорошего, и даже лауреат Нобелевской премии. Но лично уморил 2 миллиона человек от голода в Бенгалии, нынче Бангладеш. И перевешивают ли 20 томов черчиллевской писанины эти два миллиона голодных смертей?
Вот Украина очень независима, поэтому 80 процентов украинского зерна идет развитым странам, не голодным, а очень даже сытым. На кнедлики, круассаны, багеты... А вовсе не на дешевую лапшу для африканцев.
А.Б.
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Виллариба написал 03.08.2023 12:15
Вилларибо написал 03.08.2023 12:10
Животные. Это я сейчас не о фашистах форума и лакейских падлах воровского режима. Это я о животноврдческих комплексах и Советском животноаодстве. Животные они так же должны были питаться. Вот и ДОкупали зерно. От мощной сельскохозяйственной базы воры отказались и разрушили все что можно было. И теперь посмотрите на прилавки. Что там за мясо и та же вожделенная долбоебами колбаса. Из каких ингредиентов. Или машинное маслице из пальмы. Молочко порошочек. Хлеб качество не из высшего сорта, а не понятно из каких сортов. А для Африки которую видимо хотят так же как Украину освободить. За нее оказывается воюем. А наше освобождение это уж освободить так освобождать - сжечь ракетами 30 тысяч тонн зерна для Африки.
Uffa написал 03.08.2023 12:03
не отгниет от шейки написал 03.08.2023 11:49
Это так Окурок заботится о голодающих странах.
==127== написал 03.08.2023 11:47
Россия сейчас пытается блокировать Черное море, чтоб Украина не могла переправлять зерно в Африку. Пытается военным путем стать монополистом.
В Измаиле вы вчера сожгли 30 тысяч тонн зерна для африканских стран.