Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, "чтобы сделать их зависимыми", передает агентство Reuters со ссылкой на письмо политика.

"В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам", — цитирует агентство заявление Борреля.

Ну да, а развивающиеся страны должны оставаться независимыми, но голодными?

Вот, к примеру, Уинстон Черчилль, сделал много хорошего, и даже лауреат Нобелевской премии. Но лично уморил 2 миллиона человек от голода в Бенгалии, нынче Бангладеш. И перевешивают ли 20 томов черчиллевской писанины эти два миллиона голодных смертей?

Вот Украина очень независима, поэтому 80 процентов украинского зерна идет развитым странам, не голодным, а очень даже сытым. На кнедлики, круассаны, багеты... А вовсе не на дешевую лапшу для африканцев.

А.Б.