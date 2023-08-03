Итог контрнаступления ВСУ - срыв курортного сезона

Этим летом туристов в Крым приедет почти на 35-40 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Крым попал в пятерку (самых популярных этим летом российских регионов – ред.), но, по предварительным подсчетам, итоги сезона – чуть более трех миллионов человек, это где-то в два раза, наверное, меньше, точно процентов на 35-40 меньше, чем летом 2022 года", - сказала журналистам Ломидзе в ходе пресс-конференции, посвященной предварительным итогам сезона.

Это главный и едва ли не единственный итог контрнаступления ВСУ. С одной стороны, какой туризм, когда война. С другой, кому хочется в свой законный отпуск сутками стоять в пробке перед мостом и гадать, станешь жертвой теракта или проскочишь. И на обратном пути тоже самое. Долететь нельзя - аэропорты закрыты уже полтора года. Думали-то все по-быстрому...

А.Б.