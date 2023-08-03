Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Итог контрнаступления ВСУ - срыв курортного сезона

Опубликовано 03.08.2023 в разделе комментариев 2

крым вода
Итог контрнаступления ВСУ - срыв курортного сезона

Этим летом туристов в Крым приедет почти на 35-40 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Крым попал в пятерку (самых популярных этим летом российских регионов – ред.), но, по предварительным подсчетам, итоги сезона – чуть более трех миллионов человек, это где-то в два раза, наверное, меньше, точно процентов на 35-40 меньше, чем летом 2022 года", - сказала журналистам Ломидзе в ходе пресс-конференции, посвященной предварительным итогам сезона.

Это главный и едва ли не единственный итог контрнаступления ВСУ. С одной стороны, какой туризм, когда война. С другой, кому хочется в свой законный отпуск сутками стоять в пробке перед мостом и гадать, станешь жертвой теракта или проскочишь. И на обратном пути тоже самое. Долететь нельзя - аэропорты закрыты уже полтора года. Думали-то все по-быстрому...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Это не контрнаступление
Кущ поясняет написал 03.08.2023 12:03
Я, конечно, не военный, но приствка "контр" должна что-то подразумевать. Так вот я не помню наступления русни, чтобы было "контр"
Это тупое выпиливание и выдавливание захватчиков с нашей территории.
По-моему так. Кто против? Кто воздержался?
Ответить
Re:главное
DAF написал 03.08.2023 11:46
Ассоциация кацапских трупооператоров классное название
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Согласны ли вы прекратить войну на Украине путем уступки территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
В защиту иноагента Кагарлицкого
В защиту иноагента Кагарлицкого
25.07.2023
Кого посадят на кол наследники Дракулы?
Кого посадят на кол наследники Дракулы?
29.07.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Следствие засекретило дело Стрелкова (1)
Итог контрнаступления ВСУ - срыв курортного сезона (2)
Русский хлеб делает зависимыми (5)
В бой идут одни старики, бабы и калеки (1)
В Германии появились епископы-мошенники (4)
Fitch снизило долгосрочный рейтинг США (2)
Школьники подешевели (3)
БПЛА летят из России (42)
Спросить, за какую деятельность? (8)
В России арестованы активы Рината Ахметова (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss