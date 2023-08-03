Следствие засекретило дело Стрелкова

Следствие засекретило дело бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова из-за гостайны, сообщил адвокат Стрелкова Александр Молохов.

"Статья 283 УК ("Разглашение государственной тайны") – дело серьезное", – заявил Молохов. И добавил, что это единственное, о чем он может сообщить.

Стрелкова задержали 21 июля у себя дома. По словам жены бывшего министра ДНР, ему предъявили обвинения по статье 282 УК РФ ("Экстремизм").

Стрелкова поместили в СИЗО "Лефортово". Он находится в двухместной камере, у него есть холодильник и телевизор. По словам арестованного, он уже смог воспользоваться библиотекой. Библиотека там хорошая, ее очень хвалил еще один недавний сиделец, Борис Кагарлицкий.

Статья 283, конечно, серьезная, но Стрелков давно не на государевой службе, секретность с него давно снята, и он не просто частное лицо, а публичный политик.

И когда публичного политика арестовывают по обвинению об экстремистских заявлениях, это всегда плохо пахнет. А уж когда такое дело секретят, то сразу возникает подозрение, что секретят не столько сведения, составляющие гостайну, сколько процесс следствия и суда.

А это уж извините ни в какие ворота...

А.Б.