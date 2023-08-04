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Московский листок

В Польше сносят памятник советским и польским солдатам

Опубликовано 04.08.2023 в разделе комментариев 1

польша война фрг
В Польше сносят памятник советским и польским солдатам

В Польше начали снос памятника советским и польским солдатам «Погибшим в боях за Домбе», сообщает ТАСС со ссылкой на институт национальной памяти страны.

Глава института Павел Навроцкий заявил, что этот памятник — объект пропаганды, который не должен стоять в Щецине. Уточняется, что в 1945 году солдаты погибли во время боев за освобождение восточных районов Щецина.

Надеюсь, культовый сериал "Четыре танкиста и собака" запрещен? За его просмотр срок дают?

А то как же, там танкисты, поляки и русские, уничтожают немецкие "Тигры" и "Пантеры", вместо того, чтобы поставлять бандеровцам "Леопарды".

Надо, конечно, покончить с советской пропагандой, потому что самым счастливым периодом в истории Польши были годы германской оккупации с 1939 по 1944 годы. Когда счастливые поляки могли свободно устроиться на работу в Освенциме, чтобы заниматься любимым делом...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Солевар написал 04.08.2023 09:34
А что было в 1939-м? Забыл? Тоже асвабадили? Виесте с братским Гитлером?.. Настало время вычистить гребаный совковый миф об асвабадителях. Потому что кремлевская банда в очередной раз полезла "асвабаждать". Но в этот раз обо сралась по полной. Украинцы дают такой звизды, что уже не оклимаетесь.
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