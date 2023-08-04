В Польше начали снос памятника советским и польским солдатам «Погибшим в боях за Домбе», сообщает ТАСС со ссылкой на институт национальной памяти страны.

Глава института Павел Навроцкий заявил, что этот памятник — объект пропаганды, который не должен стоять в Щецине. Уточняется, что в 1945 году солдаты погибли во время боев за освобождение восточных районов Щецина.

Надеюсь, культовый сериал "Четыре танкиста и собака" запрещен? За его просмотр срок дают?

А то как же, там танкисты, поляки и русские, уничтожают немецкие "Тигры" и "Пантеры", вместо того, чтобы поставлять бандеровцам "Леопарды".

Надо, конечно, покончить с советской пропагандой, потому что самым счастливым периодом в истории Польши были годы германской оккупации с 1939 по 1944 годы. Когда счастливые поляки могли свободно устроиться на работу в Освенциме, чтобы заниматься любимым делом...

А.Б.