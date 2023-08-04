Ряд финских общественных деятелей выступили с обращением к властям РФ - освободить профессора Бориса Кагарлицкого

Среди тех, кто поддержал инициативную группу в Финляндии — профессор философии университета Хельсинки Томас Валлгрен, бывший министр иностранных дел Эркки Туомиойа, директор «Союза за Мир» Лаура Лодениус, писатель и активист Марко Улвила и представитель финского отделения «Женщин за Мир» Улла Клетцер - ни одного представителя партии левых. Просто удивительно! Произнесены тысячи слов левых в защиту Навального, Яшина (которые, конечно, не должны сидеть в тюрьме, но ни разу не левые по идеологии), и молчание в адрес известного левого теоретика.

Авторы обращения заявляют: «Обвинение в «оправдании терроризма», выдвинутое против одного из самых откровенных сторонников сотрудничества между всеми общественными движениями и всеми людьми на Востоке и Западе, Юге и Севере, подрывает общие усилия по обеспечению мира во всем мире».

Ну, мне кажется, усилия по обеспечению мира во всем мире в настоящее время сильно подорваны и без ареста Кагарлицкого. В том числе и финским правительством, хотя пальма первенства в этом деле, на самом деле, принадлежит нашей великой Родине... И посадка Кагарлицкого - это один из маркеров процесса.

Занятно, что в первый раз Кагарлицкого посадили при Брежневе, когда борьба за мир во всем мире была официальной идеологией. Брежнев умер, и Кагарлицкого выпустили из Лефортова - просто так, без приговора и оправдания, типа иди и больше не возвращайся...

Не сложилось...

Анатолий Баранов