Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к МОК и Международной федерации фехтования (FIE) с призывом пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову за попытку пожать руку украинке Ольге Харлан.

«Верховная рада Украины призывает пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу», — говорится в тексте на сайте комитета.

В сообщении говорится, что Рада Украины полностью поддерживает поступок Харлан отказаться от рукопожатия и осуждает решение FIE о дисквалификации спортсменки.

И вот эти же люди будут принимать решения по действительно важным вопросам, например, о вопросе войны и мира. Впрочем, одни мирные переговоры они уже сорвали, так что ничего удивительного... А ведь тогда и Каховская ГЭС была целой, и часть территорий еще были украинскими.

А.Б.