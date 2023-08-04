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Московский листок

Верховная Рада требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку, которой не пожали руку

Опубликовано 04.08.2023 в разделе комментариев 1

Верховная Рада требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку, которой не пожали руку

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к МОК и Международной федерации фехтования (FIE) с призывом пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову за попытку пожать руку украинке Ольге Харлан.

«Верховная рада Украины призывает пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу», — говорится в тексте на сайте комитета.

В сообщении говорится, что Рада Украины полностью поддерживает поступок Харлан отказаться от рукопожатия и осуждает решение FIE о дисквалификации спортсменки.

И вот эти же люди будут принимать решения по действительно важным вопросам, например, о вопросе войны и мира. Впрочем, одни мирные переговоры они уже сорвали, так что ничего удивительного... А ведь тогда и Каховская ГЭС была целой, и часть территорий еще были украинскими.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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...
==128== написал 04.08.2023 09:56
Мирные переговоры с агрессором называется капитуляция.
Жать руку агрессору - последнее дело.
...
Российские спецлужбы реально обосссрались в провокации с саблистками.
В Итоге - Харлан герой Украины, мировая известностностьи даже марку выпустили на эту тему, а российская пришмондовка сдохнет в небытие.
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