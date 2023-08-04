Дума планирует "закон о пакете молока"

Госдума планирует рассмотреть законопроект, который обяжет торговые сети и магазины указывать стоимость за единицу измерения товара, в осеннюю сессию.

Правовое управление Госдумы выдало положительный отзыв на законопроект. Документ рекомендован к рассмотрению. Его могут принять в первом чтении в октябре.

Людям будет проще выбирать, исходя из соображения цена–качество. Условно, два пакета молока стоят одинаково, но в одном ровно литр, а в другом 950 мл. Значит, вторая марка дороже.

Автор законопроекта и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил, что после принятия законопроекта будет введена административная ответственность за нарушение требования.

Конечно, обьегоривать покупателей по мелочи нехорошо. Но когда же зарплаты и пенсии россиян станут такими, что 50 грамм молока не будут иметь для них никакого значения?

А.Б.