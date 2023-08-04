Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Дума планирует "закон о пакете молока"

Опубликовано 04.08.2023 в разделе комментариев 2

кризис экономика цены
Дума планирует "закон о пакете молока"

Госдума планирует рассмотреть законопроект, который обяжет торговые сети и магазины указывать стоимость за единицу измерения товара, в осеннюю сессию.

Правовое управление Госдумы выдало положительный отзыв на законопроект. Документ рекомендован к рассмотрению. Его могут принять в первом чтении в октябре.

Людям будет проще выбирать, исходя из соображения цена–качество. Условно, два пакета молока стоят одинаково, но в одном ровно литр, а в другом 950 мл. Значит, вторая марка дороже.

Автор законопроекта и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил, что после принятия законопроекта будет введена административная ответственность за нарушение требования.

Конечно, обьегоривать покупателей по мелочи нехорошо. Но когда же зарплаты и пенсии россиян станут такими, что 50 грамм молока не будут иметь для них никакого значения?

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Виллариба
Мудачью больше нечем заняться написал 04.08.2023 10:35
.
Ответить
...
==128== написал 04.08.2023 10:00
В России никогда.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Согласны ли вы прекратить войну на Украине путем уступки территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
В защиту иноагента Кагарлицкого
В защиту иноагента Кагарлицкого
25.07.2023
Кого посадят на кол наследники Дракулы?
Кого посадят на кол наследники Дракулы?
29.07.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Дума планирует "закон о пакете молока" (2)
Верховная Рада требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку, которой не пожали руку (1)
Ряд финских общественных деятелей выступили с обращением к властям РФ - освободить профессора Бориса Кагарлицкого (1)
Место службы нашлось. Право на компенсацию отрицается
В Польше сносят памятник советским и польским солдатам (3)
Следствие засекретило дело Стрелкова (11)
Итог контрнаступления ВСУ - срыв курортного сезона (23)
Русский хлеб делает зависимыми (32)
В бой идут одни старики, бабы и калеки (14)
В Германии появились епископы-мошенники (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss