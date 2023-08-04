Дума планирует "закон о пакете молока"

Госдума планирует рассмотреть законопроект, который обяжет торговые сети и магазины указывать стоимость за единицу измерения товара, в осеннюю сессию.
Правовое управление Госдумы выдало положительный отзыв на законопроект. Документ рекомендован к рассмотрению. Его могут принять в первом чтении в октябре.
Людям будет проще выбирать, исходя из соображения цена–качество. Условно, два пакета молока стоят одинаково, но в одном ровно литр, а в другом 950 мл. Значит, вторая марка дороже.
Автор законопроекта и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил, что после принятия законопроекта будет введена административная ответственность за нарушение требования.
Конечно, обьегоривать покупателей по мелочи нехорошо. Но когда же зарплаты и пенсии россиян станут такими, что 50 грамм молока не будут иметь для них никакого значения?
А.Б.
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Мудачью больше нечем заняться написал 04.08.2023 10:35
==128== написал 04.08.2023 10:00