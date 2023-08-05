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Московский листок

Новый труд создал свой профсоюз

Опубликовано 05.08.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Новый труд создал свой профсоюз

В Москве прошла Учредительная Конференция Независимого профсоюза «Новый Труд» (НПНТ), как сказали бы раньше, на высоком идейном и организационном уровнях.

Еще в апреле 2023 года был учрежден организационный комитет по созданию Независимого профсоюза «Новый Труд» во главе с Дарьей Митиной.

Во время вступительного слова Дарья рассказала, что в данный момент открываются 2 отделения – Московское и Московское областное. В ближайшее время готовятся к открытию еще 2 отделения – в Новосибирске и в Пскове.

Дарья Митина отметила, что проблемы людей нового труда актуальны для всего мира, а участникам конференции передал приветственное слово Член центрального комитета всеобщей Итальянской конфедерации труда Алессио Арена.

Что любопытно, в Италии самозанятых считают вариацией безработных, со всеми вытекающими социальными последствиями. У нас самозанятый - это вариант предпринимателя, как Илон Маск, только с коробкой Яндекс-еды за спиной.

И таких бедолаг у нас в стране уже больше 8 миллионов, побольше Дании. На новый революционный класс набегает. Пока еще, конечно, до самостоятельного класса там далеко, классового самозознания нет от слова совсем. Но жизнь заставит...

Не случайно, наверно, в зале в основном собрались коммунисты из ОКП и нацболы. И никаких "европейских левых". Хотя звали всех, разумеется. И антураж был абсолютно хипстерский - лофт, кофе, внутренний двор для покурить...

И хотя профсоюз по своему смыслу организация не радикальная, и где-то скорее соглашательская, но неспроста профсоюзы называли и "школой коммунизма".

Мне, кстати, на конференции выдали мандат номер два. А номер один у какого-то К.Г.Маркса. Не знаете, кто такой?..

 А.Б.



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