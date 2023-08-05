Танкер Sig ("Сиг", экипаж 11 человек, судно в балласте) вечером 4 августа получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, "в результате атаки морского дрона", сообщили в российском Федеральном агентстве морского и речного транспорта. По его данным, судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу, пострадавших нет, Sig на плаву.

В районе Керченского пролива и подходов к Крымскому мосту уничтожены три надводных дрона, утверждал представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Судно невоенное, но перевозило нефтепродукты.

Если бы Украина и Россия официально находились в состоянии войны, то можно было бы рассуждать о "законной цели". Но война не объявлена ни той, ни другой стороной, значит - терроризм чистой воды.

Новый этап военных действий - уничтожение Украиной мирных судов.

Против военных объектов эти надводные дроны, что-то среднее между торпедой и брандером, создавались? Не ради же одного лишь моста. Против военных кораблей они малоэффективны, зато против гражданских в самый раз. Повод к закрытию судоходства в Черном море - на все 100 процентов. Причем любое судно, любой принадлежности, может подозреваться как платформа для запуска дронов.

У Украины в Черном море больше не должно быть флота, ни военного, ни гражданского. Порты должны быть также ликвидированы. Вопрос зерновой сделки закрывается сам собой.

Это очень печально, но другие варианты разве есть?

Прецедент - великая вещь. В свое время Юлий Цезарь уничтожил пиратство в Адриатическом море. Причина - однажда он сам попал в плен к пиратам, и вынужден был платить выкуп.

Если бы пираты с Адриатики были поумней, то не стали бы брать в плен Цезаря, и жили б себе дальше. Греческие пираты вон просуществовали до нового времени, и еще участвовали в походах Ушакова.

А.Б.