Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

У Украины в Черном море больше не должно быть флота

Опубликовано 05.08.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
У Украины в Черном море больше не должно быть флота

Танкер Sig ("Сиг", экипаж 11 человек, судно в балласте) вечером 4 августа получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, "в результате атаки морского дрона", сообщили в российском Федеральном агентстве морского и речного транспорта. По его данным, судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу, пострадавших нет, Sig на плаву.

В районе Керченского пролива и подходов к Крымскому мосту уничтожены три надводных дрона, утверждал представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Судно невоенное, но перевозило нефтепродукты.

Если бы Украина и Россия официально находились в состоянии войны, то можно было бы рассуждать о "законной цели". Но война не объявлена ни той, ни другой стороной, значит - терроризм чистой воды.

Новый этап военных действий - уничтожение Украиной мирных судов.

Против военных объектов эти надводные дроны, что-то среднее между торпедой и брандером, создавались? Не ради же одного лишь моста. Против военных кораблей они малоэффективны, зато против гражданских в самый раз. Повод к закрытию судоходства в Черном море - на все 100 процентов. Причем любое судно, любой принадлежности, может подозреваться как платформа для запуска дронов.

У Украины в Черном море больше не должно быть флота, ни военного, ни гражданского. Порты должны быть также ликвидированы. Вопрос зерновой сделки закрывается сам собой.

Это очень печально, но другие варианты разве есть?

Прецедент - великая вещь. В свое время Юлий Цезарь уничтожил пиратство в Адриатическом море. Причина - однажда он сам попал в плен к пиратам, и вынужден был платить выкуп.

Если бы пираты с Адриатики были поумней, то не стали бы брать в плен Цезаря, и жили б себе дальше. Греческие пираты вон просуществовали до нового времени, и еще участвовали в походах Ушакова.

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
До Мурашек продират написал 05.08.2023 11:44
Это судно под санкциями, то есть нарушитель, причем именно из Крыма перевозило нефть.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Согласны ли вы прекратить войну на Украине путем уступки территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
Секретарь СНБО расписался в нацизме
Секретарь СНБО расписался в нацизме
05.08.2023
Кого посадят на кол наследники Дракулы?
Кого посадят на кол наследники Дракулы?
29.07.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Секретарь СНБО расписался в нацизме (0)
Навального отправили на 19 лет под особый режим (0)
Секретарь СНБО расписался в нацизме (0)
У Украины в Черном море больше не должно быть флота (1)
Новый труд создал свой профсоюз (0)
Дума планирует "закон о пакете молока" (10)
Верховная Рада требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку, которой не пожали руку (46)
Ряд финских общественных деятелей выступили с обращением к властям РФ - освободить профессора Бориса Кагарлицкого (5)
Место службы нашлось. Право на компенсацию отрицается
В Польше сносят памятник советским и польским солдатам (22)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss