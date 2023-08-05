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Московский листок

Секретарь СНБО расписался в нацизме

Опубликовано 05.08.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Секретарь СНБО расписался в нацизме

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает россиян "азиатами", о чем и заявил в эфире канала NTA.

"Я спокойно отношусь к азиатам, однако они — азиаты. У них совсем другая культура, совсем другое видение. Этим мы отличаемся от них. В этом наше ключевое отличие от них — человечность", — сказал глава СНБО.

Он пояснил, что, по его мнению, россиянам якобы не присущи такие вещи как взаимопомощь и уважение друг к другу.

При этом украинцы очень обижаются, когда режим в Киеве называют нацистским.

У меня очень много претензий к властям РФ, но расизмом и нацизмом они очевидно не страдают. А вот их киевские визави, увы...

 А.Б.



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