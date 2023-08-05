Навального отправили на 19 лет под особый режим

Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима. Его обвинили в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

Особенно, конечно, доставляет последнее обвинение. Когда Алексей успел оправдать нацизм? Где?

Экстремизм - это прежде всего действие. У Навального же и его сторонников сплошное толстовство, непротивление злу насилием. Или они кого-то убили, попытались убить, собирались убить? Или может Леша Навальный взял Ростов, сбил самолет и шел на Москву?

Впрочем, на Москву шел, один. От аэропорта Шереметьево, но в Химках его остановили там же, в какой-то подсобке, осудили в первый раз...

Дальнейшие свои преступления рецидивист Навальный совершал в местах лишения свободы. Насовершал на 19 лет особого режима.

Хорошо хоть никого не съел, а то б дали пожизненное. Но все впереди...

А.Б.