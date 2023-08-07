Хотим встретится с губернатором и посмотреть в глаза!

Поля вокруг отходов. Или рисоводство по-кубански.

И снова мы обращаемся к теме полигона рядом со станицей Полтавской (Краснодарский край). Картина проста. В центре — огромная куча гниющего (и очень доходного) мусора. Практически впритык к мусору (600 метров) — станица. Вокруг — оросительные каналы рисовых чеков (полей). А сверху — г. Половинкин (мусорный олигарх), Владимир Васин (брат главы Красноармейского района Юрия Васина, прежнего хозяин полигона, теперь один из его деловых партнёров) и прочие высокие и материально заинтересованные лица.

Бастрыкин увидел вред от полигона. Но вот его представители на местах...

Как мы уже писали, полигоном рядом со станицей Полтавской заинтересовался Бастрыкин. По сообщению СМИ от 10 мая 2023 года «краевой (Краснодарского края) следственный комитет возбудил уголовное дело (по поводу мусорного полигона рядом со станицей Полтавской). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководству регионального ведомства доложить о ходе расследования». (https://93.ru/text/incidents/2023/05/10/72290675/).

30 июня 2023 года государственное око Бастрыкина оборотилось на полигон снова. Как сообщили СМИ — «Глава СК России поручил повторно доложить по уголовному делу о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов в Краснодарском крае».

Отметим, что сотрудники СК на местах, под живительным вниманием бастрыкинского недрёманного ока, забегали достаточно быстро, но как-то криво и своеобразно. К примеру, 19 июля следователь Селиванов вызвал жителей Полтавской на допрос по поводу деятельности полигона. Приглашал всех срочно, прямо на следующий день. Люди было обрадовались, но когда следователь Селиванов появился (с опозданием на полчаса), выяснилось, что он собирается опрашивать всех один (!). А вызванных, причём, на одно и тоже время, было 38 человек (!). В итоге опросили только одного и опрос занял час. У остальных возникло подозрение, что таким образом их учат не писать жалобы.

Невиданные целебные отходы.

31 июля в СМИ («КП-Кубань») прошла информация о безвредности почв в районе полигона (со ссылкой на сообщения главы СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрея Маслова). По этой информации «специалисты из Краснодарского края» провели исследование и выяснили, что «все образцы почвы не представляют угрозы».

Отметим, что ещё в в 2020-м году лабораторные исследования выявили заметное превышение концентрации в почве опасных веществ. К примеру, по ртути — 32 ПДК (!). Особо отметим, что хозяева полигона не поставили никаких преград между местом гниения мусора и окружающей средой.

«На полигоне отсутствуют системами сбора фильтрата, сбора биогаза. Гидроизоляцией полигон не оборудован» — цитирую по решению Красноармейского районного суда от 07.10.2022 года.

А что мы видим теперь? Эксперты, найденные следственным комитетом, установили, что за время, прошедшее с 2020 года, состояние дел вокруг полигона не то что не ухудшилось – улучшилось (с 32-х предельно допустимых концентраций до — не представляет угрозы)! Это вообще как?

В Краснодарский край (станицу Полтавская) привозят на захоронение особо целительные отходы, которые, разлагаясь, окружающую среду не загрязняют, а, наоборот, чистят?

Или в Краснодарский край направляют работать особо честных следователей и экспертов?

Добавим, что жители Полтавской очень хотели получить статус потерпевших по возбужденному СК делу. Но у них, хотя именно их полигон травит в первую очередь, стать потерпевшими всё равно не получилось. По мнению жителей, причина этого проста. Приобретя статус и определенные процессуальные права, они приобретут и некоторые законные возможности не дать замять дело, а это никому особо не надо.

К чьим просьбам снисходит суд?

Как мы уже отметили, 07 октября 2022 года Красноармейский районный суд в составе судьи Н.А. Кравченко вынес решение, обязывающие хозяев полигона устранить наиболее грубые нарушения правил обращения с гниющим мусором: отсутствие водоупорного экрана, изолирующего слоя, и т.д. и т.п.

Время шло. Ни хозяева полигона, ни г. Семенов (генеральный директор) не торопились исполнить решение суда. Никого (ни среди судейских, ни со стороны приставов) это не волновало. Зато волновало жителей Полтавской. Жители Полтавской писали жалобы. Жители Полтавской выкладывали факты и сюжеты в интет. В итоге судейским и правоохранителям пришлось как-то реагировать. Хозяевам полигона начали выноситься штрафы, был взыскан исполнительный сбор, была инициирована проверка на предмет возбуждения уголовного дела в отношении генерального директора полигона за неисполнение судебного решения.

Но г. Семенов вышел из положения. Легко и просто. Он просто написал в суд. Что у него нет денег на исправление недостатков и попросил отсрочку. Его просьба была тотчас удовлетворена. Определением от 07 июля 2023 года судья Кравченко предоставила ему отсрочку в исполнении судебного решения аж до 01 января 2026 года. Это вообще как? Суд признаёт, что полигон травил окружающую среду и людей, но разрешает господам помойным бизнесменам ещё ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА (!) невозбранно заниматься тем же самым, потому что они хорошо и вежливо попросили?

Тут, наверно, у всех людей, на которых подали в суд за невыплаченные кредиты, за коммуналку и т.д. возникает вопрос — а что, так можно? Автор материала вынужден с сожалением ответить – нет, ВАМ так нельзя, а вот ИМ — так можно.

А почему можно? Ну, наверное, просьбу г. Семенова суд удовлетворил в силу его огромной личной позитивности, толерантности, креативности и пушистости. Вариант наличия денег и коррупционных связей оставим за кадром, как недоказуемый и экстремистский.

Встретиться с Вами и посмотреть Вам в глаза хотят все люди, проживающие в нашей станице.

В настоящее время жители станицы Полтавской собирают подписи под обращением к Губернатору. Они заявляют, цитирую:

«12 января 2023 года Вы отвечали на вопросы жителей региона в прямом эфире телеканала «Кубань 24»…

…Вы публично гарантировали нам, что тело полигона не будет приближаться к границам станицы...

…Территориальная схема (полигона) наглядно показывает, что Вы публично обманули жителей Красноармейского района…

…увеличение площади существующего полигона отходов на 14,38 гектаров земли (согласно этой территориальной схеме), приближение тела полигона к станице Полтавской до критически опасных расстояний…

…Вступая в должность Губернатора Краснодарского края, торжественно клянусь добросовестно исполнять обязанности Губернатора Краснодарского края, защищать интересы населения Краснодарского края, уважать и охранять права и свободы его жителей…, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Краснодарского края».

….Как видите, в данной Вами присяге нет ни слова о том, что губернатор может обманывать жителей края в интересах большого бизнеса.

Данные обстоятельства дают нам право требовать личной встречи с Вами и отчета об исполнении данных Вами публичных обещаний….

…В связи с чем, просим и требуем от Вас провести личный прием с жителями станицы Полтавской по вопросам неисполнения ранее данных Вами публичных обещаний о нерасширении Полтавского полигона ТКО и по вопросам защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Учитывая огромный общественный резонанс, вызванный одобренным Вами расширением площади Полтавского полигона ТКО и закономерное возмущение людей данным фактом, считаем правильным, если Вы приедете для встречи с людьми в станицу Полтавскую. Потому что при встречах, проводимых в здании администрации края, имеется максимальный лимит участников встречи, и он достаточно ограничен.

А встретиться с Вами и посмотреть Вам в глаза хотят все люди, проживающие в нашей станице».

Ждём, что ответит Губернатор.