Борцы-юристы имени Навального

С одной стороны, Навального просто по-человечески жалко – это во-первых – ему ни за что добавили ещё 19 лет лишения свободы. Во-вторых, его ресурсы посещает до 15 миллионов человек – это наиболее раскрученный политик в России из тех, кто видится реальным конкурентом фашистам Кремля. И уже по этой причине ему надо помогать по принципу – пусть Навальный свергнет фашистов, а там разберёмся.

Но, с другой стороны, он ничего и никого не свергнет, поскольку ни он, ни его сторонники и соратники ничего не делают ни ради победы над фашистами, ни хотя бы для освобождения Навального. Как ни жаль, но складывается впечатление, что вся борьба Навального и его сторонников – это спектакль по заказу фашистов Кремля и способ кормления его соратников за границей.

Понимаете, и в настоящее время, и уже давно единственным оружием оппозиции являются положения Конституции России и законов. Ну, нет у оппозиции ничего другого – ни доступа в СМИ, ни права на митинги, ни судов. И остаётся апеллировать только к Конституции РФ и законам.

Вот смотрите, ни разу не юрист, старый полковник в отставке, В.В. Квачков, предлагая сместить Путина, как президента, старается донести до слушателей не призывы выходить на митинги с требование этого смещения, а опирается на положения Конституции.

Ну, а что ещё в этих условиях гнусного фашизма можно сделать?

Какое оружие доступно, с таким и сражаются!

А сторонники Навального, имея 15 миллионов слушателей, единственно и постоянно призывают куда-нибудь и зачем-нибудь «выходить», и выходить единственно с тупыми требованиям «поддержать Алексея». Не с требованием к власти исполнять положения Конституции и действующих законов, что привлекло бы внимание масс народа и СМИ к Конституции и законам, а только «поддержать Алексея». И ещё: «Деньги, деньги давай!». На «поддержку Навального».

Соратники и сторонники Навального не с фашистской властью борются, а за Навального! Ну, а кому Навальный в России нужен сам по себе?

И отказ от использования Конституции и законов в качестве оружия тем поразительнее, что и сам Навальный, и его сторонники и соратники, и его адвокаты являются юристами! Это что же за образование дают нынешние юридические факультеты? Это же издевательство над самим понятием «юрист»!

Вот у меня на сайте Навальным и его сторонниками возмущается комментатор Андрей Давиденко.

«Все ваши «победы» от другого: от неспособности или нежелания вас, борцунов с режимом, правильно расставлять приоритеты. Болтаете о чём ни попадя, но не о том, что действительно важно доносить до людей. Сверчковая мука теперь у вас страшная проблема.

Почему «юрыст» Навальный не потребовал отвода судившего его «судьи» на основании того, что это не судья, а самозванец в чёрном балахоне, вопреки Конституции назначенный режимом, а не избранный народом? Следовательно, это «судья» соучастник преступления по захвату судебной власти в России вопреки Конституции. Почему «юрыст» Навальный балаболит про мир, но молчит про то, что это преступление по статье 353 УК РФ? Пусть заглянет на досуге в Конституцию и УК, времени у него сейчас много, может быть «юрыст» узнает для себя много нового.

Почему вся оппозиция, мать её, 20 лет борется с несуществующим пыней вместо того, чтоб из каждого утюга доносить до людей факт захвата власти в России неизвестными преступниками, которые показывают нам по телеящику ансамбль клоунов, которые ни за что не отвечают, не подписывают никакие законы, а только грозно надувают щëки, швыряют ручку и типа кому-то что-то поручают?».

Посетители моего сайта ищут и ищут пути достучаться до Навального или его сторонников: «Интересно, до Навального дошли письма с разъяснением про ст. 353 УК РФ, и всем отсюда проистекающим? Ему же писали, в частности, на РосУзник!».

Поразительно или оскорбительно то, что у меня на сайте есть и сторонники Навального, призывающие всех нас гордиться Навальным и переживать за него!

«Размещаю эту статейку здесь в надежде, что Алеша отвлечется от тягостных дум и переключится на новые житейские радости.

«И за затворами тюрьмы в душе смеемся над царями...». Это из школьной программы, но как раз наш случай. Завтра на выездной сессии Мосгорсуда в покровской колонии строго режима на Владимирщине ожидается оглашение приговора политузнику №1 Алексею Навальному по новосфабрикованному делу «об экстремизме».

Рассказывала уже, что по 6 его статьям прокурор запросила Алексею Анатольевичу 20 лет «строгача». Вдобавок к 9 годам, к которым его приговорили за какую-то «фигню» после отравления, лечения в Германии, возвращения на родину в январе 2021 г. и ареста прямо в аэропорту Шереметьево.

Ну вот казалось бы... Завтра людоедский приговор, а вчера он отправил на волю из своего узилища вот эту смешливую записку.

«Хорошо вам; вы можете, не опасаясь, говорить о домике бобра. Вас никто не тронет за песню из Бременских музыкантов. А меня за это посадят в ШИЗО.

Дело в том, что мне запрещены некоторые слова. Не матерные. Но в буквальном смысле их запрещается произносить мне и другим зекам. Ваш очевидный вопрос: а какие тогда это слова? Ответ мой вас удивит: а я не знаю, какие. Это секрет.

Тюремные правила гласят: осуждённым запрещается при общении с другими лицами использовать слова и выражения, принятые в криминальной среде. Мне как юристу и как человеку непонятно, что это за слова и что за криминальная среда. Для меня криминальная среда — Кремль. Когда тюремщики сделали мне замечание за использование слова «крыша», у меня глаза полезли на лоб. Тем не менее официальным письменным ответом (в карусели) меня информировали, что, в частности, слова «крыша» и «хата» мне использовать запрещено. Так что и «наша крыша – небо голубое», и «хатка бобра» – выражения, за которые я подвергнусь наказанию.

Но это ещё не самое смешное. Самое началось в суде. Я пришел туда с очевидным иском: нельзя у русского человека отнять слова «крыша» и «хата». На что тюремщики заявили, что всё законно и что у них есть список запрещённых для меня слов. Но они мне его не дадут. ПОТОМУ ЧТО ОН СЕКРЕТНЫЙ.

Он настолько секретный, что его и в суд принести нельзя, вместо него был предоставлен один из самых поразительных юридических документов, что я видел. Листок бумаги, на котором написано:

«крыша» — … стр. 50; «хата» — … стр. 95.

То есть существует секретная справка МВД СССР от 1983 года, где указаны секретные значения слов «крыша» и «хата», а также каких-то других слов, перечень которых закрыт. Но слова из этого справочника я обязан не употреблять под угрозой наказания. Стоит ли говорить, что судья с криком: «Конечно, это законно, какие могут быть разговоры, нам платят премию за каждое дело, проигранное Навальным!» – вынесла решение в пользу тюрьмы?

Представьте, завтра по телевизору объявят: «С понедельника всем запрещается использовать слова, употребляемые чучундриками. Кто такие чучундрики, какие слова они употребляют – секретно, но за нарушение штраф». Бред? Нет, реальность, в которой я живу и вы живёте тоже. Я пошёл с этим в Верховный суд с требованием признать незаконным и отменить само идиотское правило. Заседание состоится 23 августа в 14.00. Приходите. Будет интересно». publizist.ru/blogs/33/46473/-

Как видите, никакого уныния, тем более какого-то раскаяния, просьб о снисхождении. Скорее, наоборот. А срок ему давно отмерен - ППЖ. Будет сидеть, «пока Путин жив»».

Замечательно! Просто тянет всплакнуть. Но вот настоящий юрист негодует:

«Шут гороховый на подтанцовке криминального оккупационного режим, а не борец и не юрист! Амплуа - терпелец, Дездемона в штанах.

Про статью 15 Конституции РФ он, конечно, никогда в жизни не слышал?

«ЛЮБЫЕ нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения».

Про то, что судов в России нет по Конституции самой же России, он тоже ни в зуб ногой, ни ухом, ни рылом? Помогает криминальному режиму - запугивает рабью кровь постановочными кошмарами».

Действительно, ведь в этом письме Навального о секретном списке запрещённых слов нет ни слова о статье 15 Конституции РФ. Видишь ли, ему, «как юристу и как человеку непонятно, что это за слова и что за криминальная среда?». Это как понять? Юрист «ни ухом, ни рылом» не соображает, что требует Конституция? И его соратники «ни в зуб ногой»? И адвокаты?

Не тешу себя иллюзиями, но надеюсь, что это замечание о статье 15 его сторонники донесут Навальному хотя бы к суду 23 августа, о котором он сообщил.

Может и не стоило бы из-за избыточной резкости, но, всё же, дам и ответ настоящего юриста на стоны сторонницы Навального, и его общую оценку, данную и юристу Навальному, и его соратникам.

«Не стоит нам напоминать школьную программу, мы и так знаем про то, что «сатрапы, крысы казематные», - это роль такая у актеришки в смешном водевиле для зрителей-даунов.

Как разоблачить шута горохового и отличить его от чегевары и карбонария?

Так очень просто. Шуту нанятому платят за исполнение роли, а он дурачит публику. Когда же ему предлагаешь путь спасения, то он отморозив бельма, молчит как рыба об лёд и к спасению никогда не прибегает, поскольку это разрушит его сценический стиль, его амплуа (определённый род ролей (стереотипов), соответствующих внешним и внутренним данным актёра, переходящий из пьесы в пьесу).

Например, собутыльникам Навального, с амплуа соратников карбонария, после их массовки - «о горе нам, вошьдя еще на 20 лет в казематы!!!», - предлагается способ, как этого не допустить и лишить возможности его осуждения криминальным режимом. На что соратники-собутыльники актеришки ухом не ведут, так как это не согласуется с заданием нанимателя (сценариста и режиссера), а он для них главный, так как «касса» у него».

Надо, надо помогать Навальному, но как это сделать, если он никакой помощи, кроме денег, не принимает? Правда, денег он хочет много.

Только и того!