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Московский листок

Сегодня день первой в истории атомной бомбардировки

Опубликовано 06.08.2023 в разделе комментариев 0

война оон
Сегодня день первой в истории атомной бомбардировки

6 и 9 августа 1945 года бомбардировщики США сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы. Более 200 тысяч человек погибли.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании, посвященном ядерной бомбардировке Хиросимы, ни разу не упомянул Соединенные Штаты.

"Почти восемь десятилетий назад Хиросиму испепелила ядерная бомба. Тем не менее, как известно любому, кто побывал здесь, воспоминания никогда не тускнеют", - произнесла обращение генсека его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Дальше Гутерриш заявил, что ликвидация ядерного оружия до сих пор является главным приоритетом ООН в области разоружения. "Мы не успокоимся, пока ядерная тень не исчезнет раз и навсегда. Довольно Хиросимы. Довольно Нагасаки", - отмечается в послании генсека.

При этом во всей его речи ни разу не была называна страна, ответственная за гибель сотен тысяч людей - Соединенные Штаты Америки.

Оно и понятно - здание ООН находится в Нью-Йорке, не захотят американские власти - и не пустят того, кто им не нравится, в ООН. Да хоть бы и члена Совента безопасности. Или самого генсека ООН, если он не американец.

Кстати, штаб-квартира Лиги наций, преемницей которой стала ООН, располагалась в нейтральной Швейцарии. А штаб-квартира ООН на территории США ставит организацию в прямую зависимость от туземных властей.

Думаю, что скоро мы узнаем шокирующую правду - что первую атомную бомбу взорвал не интеллигшентный президент США Трумэн, а кровавый тиран Сталин. И он же начал войну против мирной европейской Германии, которой руководил интеллигентный венский художник Гитлер, абстинент и вегетарианец. Да и провокацию в Гляйвице, с которой началась Вторая мировая, провели не переодетые сотрудники СС, а диверсанты НКВД, чтобы потом захватить Украину.

"Сейчас из-за углубления раскола в международном сообществе в отношении сокращения ядерного оружия и из-за того, что Россия угрожает ядерным оружием, путь к этому становится все более сложным", — заявил премьер Японии на мероприятии, также не упомянув автором бомбардировки Хиросимы, и не уточнив, как Россия ему угрожает.

Губернатор Хиросимы начал свою речь с того, что упомянул угрозы "ядерным оружием со стороны России" и ядерную и ракетную программы Северной Кореи, но он также не назвал страну, которая сбросила атомную бомбу на город. Губернатор подчеркнул необходимость отказа от ядерного оружия, заявив, что военные действия на Украине начались "не потому, что у Украины нет ядерного оружия, а потому, что оно есть у России".В общем, кто виноват и что делать, всем ясно.

Кстати, Россия не имеет территориальных претензий к Японии, а вот Япония - имеет. И японский флот на Тихом океане сильней российского, если исключить ядерную составляющую, конечно...

 А.Б.



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