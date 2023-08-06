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Московский листок

Рабочие подняли трезубец на щит монумента Родина-мать в Киеве

Опубликовано 06.08.2023 в разделе комментариев 3

украина европа война киев
Рабочие подняли трезубец на щит монумента Родина-мать в Киеве

Ранее подъём тризуба на монумент «Родина-мать» в Киеве решили перенести из-за темноты, в настоящее время продолжается монтаж панелей щита.

Кроме того, на Украине предложили снять звёзды с меча на монументе «Родина-мать».

Надо бы еще установить фаллоимитатор большой величины, для гендерного соответствия - почему, собственно, Родина - мать, а не отец? А еще более по-европейски - "Родина родитель номер один"!

Я так понимаю, времени и сил на это мероприятие ушло много, да и стоило, наверно, немало.

У Киева сегодня других проблем же нет, вот тризуб на щит водрузить только... А то и правда, родина-мать у Украины не может быть советской.

Хотя первая государственность была получена Украиной именно от СССР. И место в ООН для Украины и Белоруссии было обеспечено благодаря личной настойчивости - страшно сказать, товарища Сталина. Так что Родина-отец была бы вполне исторически верна.

А вот тризуб к украинской государственности никак не монтируется. Только если на место герба СССР приляпать...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
И это, Баранов, только начало, уверяю тебя!
Скоро будет сброшен памятник написал 06.08.2023 12:22
князю Владимиру, "уничтожившему 40.000.000 украинцев для утверждения еврейской веры".
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(без названия)
плесень написал 06.08.2023 11:48
напоминает известный мем "превед медвед"
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(без названия)
плесень написал 06.08.2023 11:46
отстойная статуя независимо от навесного оборудования.
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