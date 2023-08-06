Переговоры по Украине в саудовской Джидде абсолютно бесперспективны без участия России, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Она напомнила, что в июне США "попытались собрать нечто подобное в Копенгагене", попытка США сформировать антироссийскую коалицию провалилась.

"Собрав в Дании Индию, Бразилию, Турцию, ЮАР и себя любимых, США были уверены, что смогут сформировать базовые соглашения для последующего формирования антироссийской коалиции. У Госдепа ничего не получается и сегодня. Большинство стран сохраняют нейтралитет и отказываются принимать участие в антироссийском сговоре", - подчеркнула Ковитиди.

Ну, стоит напомнить, что конференции в Ялте, а ранее в Тегеране тоже проходили без участия Германии. С той разницей, что антигитлеровская коалиция уже была сформирована, а антипутинская пока что нет. Но, похоже, это вопрос времени - фактически все члены НАТО, за исключением, может быть, Венгрии, и составляют такую коалицию. Разве что открыто не участвуют в боевых действиях. Ну так в Тегеране тоже стоял вопрос об открытии "второго фронта"...

С той разницей, что у Гитлера тоже была коалиция из Италии, Испании, Румынии. Венгрии, Болгарии и Финляндии, не говоря о Японии. А сейчас все они в НАТО, и бывшие союзники СССР тоже в НАТО. И даже некоторые республики СССР в НАТО. И расчитывать можно только на Северную Корею. Уже ни Сербия, ни Венгрия, ни даже Монголия воевать на стороне России не будут.

А.Б.