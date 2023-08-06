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Московский листок

Украина предупредила о военной угрозе для шести российских портов в Черном море

Опубликовано 06.08.2023 в разделе комментариев 1

украина порт
Украина предупредила о военной угрозе для шести российских портов в Черном море

Украина объявила российские порты Черного моря зоной военной угрозы. Соответствующее уведомление выпущено 4 августа до последующей отмены.

Власти Украины предупредили о военной угрозе в морских портах Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи и Тамани.

Чем Украина может осуществить "военную угрозу" шести российским портам? Соотвествующего флота у Украины нет, подводного флота нет вообще. Удары с воздуха возможны, но при явном преобладании сил РФ в воздухе, маловероятны.

За исключением поставляемых странами НАТО ракет дальнего радиуса действия воздушного базирования типа Storm Shadow. Подняв самолет с ракетами с территории вне зоны охвата российских систем ПВО, можно осуществить пуск по любому из названных портов.

Речь будет идти безусловно о чисто террористической атаке. Но, полагаю, страны НАТО, в том числе и члены Совбеза ООН, отдавали себе отчет, кому и для каких задач они передают вооружение?

Комментируя украинскую атаку на российский танкер, заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак отметил, что в организации видели сообщения о случившемся ночью инциденте. При этом «ООН не может подтвердить эти сообщения».

«Мы решительно повторяем наш призыв воздерживаться от действий и риторики, которые могут привести к дальнейшей эскалации», - сказал Хак, обращаясь к обеим сторонам.

А как с угрозой военной атаки на 6 портов в России, причем никогда никоим обюразом не имевшим отношения к территории Украины?

Или это ответ Киева на призыв ООН "воздерживаться"?

Вчера я говорил и писал: "У Украины в Черном море больше не должно быть флота, ни военного, ни гражданского. Порты должны быть также ликвидированы. Вопрос зерновой сделки закрывается сам собой".

У Украины в Черном море больше не должно быть флота 

Мне думалось, не пребираю ли я? В конце концов, я далеко не ястреб, и даже не сторонник СВО. Но разве другой вариант действий сегодня у Москвы имеется?

Вот какого результата Киев и его западные кураторы ждут? Или Киев уже отвязался окончательно, и сходит с ума самостоятельно?

Но что-то сомневаюсь...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
До Мурашек продират написал 06.08.2023 11:41
Рассказываю, на водное транспортное средство беспилотник устанавливается ракета, подплывает на километр до цели и запускает ракету. И второй вариант взять в аренду подводную лодку отработать по подводным лодкам противника, по наземным целям и вернуть владельцу. Это происходит потому, что нынешнюю россию уже никто не боится.
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