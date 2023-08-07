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Московский листок

Европа поможет Украине уничтожать российских туристов

Опубликовано 07.08.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Европа поможет Украине уничтожать российских туристов

Киев получил от Франции ракеты дальнего радиуса действия SCALP, заявил Владимир Зеленский.

Президент Франции Эммануэль Макрон 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе заявил о решении передать Киеву снаряды дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ, речь идет о ракетах SCALP. Они являются аналогами Storm Shadow, которые Украине уже поставляет Великобритания.

Вооруженные силы Украины официально подтвердили, что нанесли удары по Чонгарскому и Геническому мостам, сообщается в телеграм-канале Управления стратегических коммуникаций украинской армии, удар украинские силы нанесли с помощью ракет Storm Shadow.

Про намерение наносить удары по портам в РФ, я сообщал вчера. Понятно, чем будут наносить эти удары.

Мостик в Чонгаре, конечно, носит стратегический характер. Как и чебуречная неплохая на выезде, тоже стратегическая. И рыбный рынок, где местные продают улов, чтобы как-то прокормиться.

Ясно, что удар по туристам, которые едут в объезд.

 А.Б.



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