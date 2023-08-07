Европа поможет Украине уничтожать российских туристов

Киев получил от Франции ракеты дальнего радиуса действия SCALP, заявил Владимир Зеленский.

Президент Франции Эммануэль Макрон 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе заявил о решении передать Киеву снаряды дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ, речь идет о ракетах SCALP. Они являются аналогами Storm Shadow, которые Украине уже поставляет Великобритания.

Вооруженные силы Украины официально подтвердили, что нанесли удары по Чонгарскому и Геническому мостам, сообщается в телеграм-канале Управления стратегических коммуникаций украинской армии, удар украинские силы нанесли с помощью ракет Storm Shadow.

Про намерение наносить удары по портам в РФ, я сообщал вчера. Понятно, чем будут наносить эти удары.

Мостик в Чонгаре, конечно, носит стратегический характер. Как и чебуречная неплохая на выезде, тоже стратегическая. И рыбный рынок, где местные продают улов, чтобы как-то прокормиться.

Ясно, что удар по туристам, которые едут в объезд.

А.Б.