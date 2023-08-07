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Московский листок

FT оценила ущерб европейским компаниям на рынке России с начала спецоперации в €100 млрд

Опубликовано 07.08.2023 в разделе комментариев 0

деньги труд
FT оценила ущерб европейским компаниям на рынке России с начала спецоперации в &#8364;100 млрд

Крупнейшие европейские компании понесли серьезные убытки на российском рынке, потеряв как минимум 100 миллиардов евро после начала военного конфликта на Украине, пишет газета Financial Times.

Издание информирует, что около 176 компаний столкнулись с обесцениванием активов, расходах, связанных с обменом валюты, а также другими расходами в результате закрытия, продажи или сокращения бизнеса в России.

Издание отметило, что наибольшие потери понесли нефтегазовые компании. Общие убытки BP, Shell и TotalEnergies составили 40,6 миллиарда евро. Кроме того, промышленные компании, включая автомобильных производителей, потеряли 13,6 миллиарда евро в России, а финансовые корпорации, особенно банки, зарегистрировали списания и другие расходы на сумму 17,5 миллиарда евро.

То есть санкции, которые Евросоюз ввел против РФ разорили его собственный бизнес. 100 миллиардов евро - это очень серьезно. Из-за таких денег начинаются войны.

В нашем случае война уже идет вовсю. И кто-то на ней, очевидным образом, зарабатывает. Например, американские компании ВПК. Скажем, сейчас на Укране горят германские "Леопарды", и на их место приходят и будут приходить "Абрамсы". Украине переданы все остатки советских самолетов, готовятся к передаче устаревшие F-16 - на их место уже приходят F-35.

А евроопейские компании разоряются, и не только из-за потерь бизнеса в России, но и потому, что их место занимают американские производители.

 А.Б.



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