Финляндия приняла решение об исключительных условиях ввоза животных с Украины после получения соответствующей рекомендации из Брюсселя. В соответствии с действовавшими правилами, беженцы с Украины могли привезти с собой домашних питомцев без документов.

С начала июля правила изменились.

По данным финской службы санитарного контроля, с начала военных действий на Украине, во время действия послабления украинцы ввезли в Финляндию около 2200 домашних питомцев.

2 тысячи собак и кошек без документов для такой страны как Финляндия - вообще не проблема. Через границу проходят сотни бездомных животных совершенно свободно, и ничего страшного. Проблема чисто бюрократическая. Есть справка или нет.

Ну а для того, кто вынужден покинуть родину, и еще и лишиться домашнего питомца - это двойная трагедия. Тем более, что брошенная собака или кошка скорее всего погибнут.

Россиянам хорошо - их теперь не впускают в Финку и с собаками, и без.

А.Б.