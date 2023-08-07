Эрдоган на доверии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на планируемых переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным намерен предложить возобновить мирные переговоры по Украине, рассказал РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.

Эрдоган предложит свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в войне не будет победителей, а в мирном процессе — проигравших.

Анкара, по словам собеседника агентства, выступает за прекращение огня и начало переговоров. Источник назвал Эрдогана "единственным мировым лидером", который пользуется "искренним доверием" Владимира Путина и Владимира Зеленского, поддерживает контакт с ними и "делает все, чтобы в регионе воцарился мир".

Особенно мир воцаряется благодаря поставляемым на Украину турецким беспилотникам. А в России мирному процессу способствуют турецкие помидоры. И сбитые российские пилоты. И убитый посол в Турции.